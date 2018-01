Protesta por despidos en los organismos estatales

BUENOS AIRES, 18 (NA). - Trabajadores de ATE realizaron ayer un corte parcial en la autopista Ricchieri a la altura de Ezeiza en repudio a la decisión oficial de cerrar la planta de Fabricaciones Militares FANAZUL y por el despido de 130 trabajadores del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).La concentración realizada a metros del Aeropuerto Internacional de Ezeiza Ministro Pistarini fue iniciada a la mañana por delegados de ATE SENASA, que habían alertado semanas atrás que la desvinculación de personal encargado del control agroalimentario y de sanidad animal dejaría al país en una situación de "riesgo fitosanitario".En un primer momento, los manifestantes cortaron un carril de la Ricchieri pero al tomar intervención un operativo conjunto de Gendarmería, la Policía Federal y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la concentración fue corrida a un costado de la autovía, en una de las bajadas del ingreso al aeropuerto.Al lugar se sumaron luego los trabajadores de ATE que participaron de la "Caravana por el Trabajo y la Reapertura de FANAZUL", la cual partió de la ciudad de Azul y culminó frente al Ministerio de Defensa de la Nación en la Ciudad de Buenos Aires, donde se desarrolló un acto para rechazar los 219 despidos en la fábrica de explosivos.Pese al comité de crisis que se conformó cuando las autoridades anunciaron la suspensión de la actividad el 28 de diciembre pasado alegando una "revisión de tareas", las gestiones no llegaron a buen puerto y este martes el interventor de Fabricaciones Militares, Luis Riva, ratificó que la planta de la empresa en Azul no volverá a operar.Según advierten, la decisión de prescindir de la fábrica ubicada a 30 kilómetros de Azul, y que contaba con casi 72 años de antigüedad, provocará un fuerte cimbronazo en la economía de la ciudad del interior bonaerense.Las movilizaciones en las calles de Azul y el acampe frente al Municipio no fueron suficientes para alterar una decisión que ya estaba tomada y que obedece a la postura del ministro de Defensa de achicar la dotación de personal de Fabricaciones Militares.Solamente quedaron en funciones 35 trabajadores de planta permanente para cubrir los servicios esenciales de mantenimiento y seguridad de los explosivos hasta que la fábrica sea totalmente desmantelada.Además de denunciar el cierre de FANAZUL, ATE exige la reincorporación "de los más de 100 trabajadores y trabajadoras despedidos de las fábricas militares de Villa María, Río Tercero, Fray Luis Beltrán y de la Sede Central".ALTERNATIVASEl vicejefe de Gabinete, Gustavo Lopetegui, recibió hoy en la Casa de Gobierno al intendente de Azul, Hernán Bertellys, con quien mantuvo la primera reunión para analizar diversas propuestas para conservar las fuentes de trabajo tras el cierre de la planta de Fabricaciones Militares de la ciudad de Azul, dependiente del Ministerio de Defensa.Durante el encuentro, del que también participó el subsecretario de Gobierno y Asuntos Municipales bonaerense, Alex Campbell, el interventor de Fanazul, Luis Rivas, y un equipo técnico de la intendencia de esa ciudad, el Gobierno Nacional expuso una serie de posibilidades de empleo para los trabajadores y recibió una propuesta realizada por Bertellys y su comité de crisis, que se evaluará en el transcurso de una semana, se informó oficialmente.