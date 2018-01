En 2017 hubo 7.172 muertos por accidentes de tránsito

Durante el año 2017 se registraron 20 muertes en siniestros viales por día. La cifra, que en principio asusta, se mantiene prácticamente igual que en 2016, pero además, aun cuando la cantidad de automóviles y otro tipo de vehículos pesados como así también las motociclistas se incrementan notablemente, la cantidad de víctimas fatales no baja desde hace 25 años.La provincia de Buenos Aires es el distrito más afectado con 2.172 fallecidos y nuestra provincia de Santa Fe -donde se incluye Rafaela con el triste aporte de 12 muertos en accidentes de tránsito ocurridos en sus calles y accesos durante el año pasado- con 628 es la segunda en esta trágica estadística que difundió la asociación civil Luchemos por la Vida, en tanto que el total de muertos en toda la Argentina fue de 7.213 personas. Es prácticamente la misma cantidad que durante 2016, cuando hubo en total 7.268.El resultado significa, además, que unas 600 personas perdieron la vida por mes durante el año anterior en todo el territorio argentino.Luego de Buenos Aires con 2.172 víctimas fatales y Santa Fe con 628, en la tercera posición aparece Córdoba (424), Tucumán (395), Misiones (354) y Santiago del Estero (344), según el registro de la entidad que confeccionó el informe, realizado con datos obtenidos hasta el 11 de enero pasado. Le siguen Entre Ríos (316), Mendoza (298), Salta (287), Corrientes (272), Jujuy (232), Chaco (206), San Juan (174), Formosa (135), Catamarca (128), Neuquén (125), San Luis (119), Chubut (109) y La Rioja (102).En tanto, la Ciudad de Buenos Aires registra 98 episodios fatales, al igual que Río Negro y levemente por encima de Santa Cruz (94) y La Pampa, (87). Por su parte, Tierra del Fuego (16) es el distrito que, por lejos, contó con menor cantidad de tragedias viales. Lo que es lógico teniendo en cuenta su poco tránsito.Desde Luchemos por la Vida precisaron que las cifras del estudio son proyecciones de los datos habidos hasta el presente, aplicados al nuevo lapso e incluyendo fallecidos en el hecho o como consecuencia de él, hasta dentro de los 30 días posteriores, según el criterio internacional más generalizado.A su vez, destacaron que "los números son los últimos disponibles (de origen policial, municipal, u otros)", aunque aclararon que "la gran mayoría de las cifras originales sólo computan los muertos en el momento del accidente, por lo que las mismas también fueron corregidas según índices internacionalmente aceptados, a fin de permitir una apreciación, estudio y comparación seria de la mortalidad en la accidentología vial argentina".La Argentina ostenta uno de los índices más altos de mortalidad por accidentes de tránsito. 20 personas mueren por día; hay 7.172 víctimas fatales por año y unos 120 mil heridos de distinto grado y miles de discapacitados. Las pérdidas económicas del tránsito caótico y accidentes de tránsito superan los U$S 10.000 millones anuales.Pero no se trata de números, sino de vidas humanas. De hombres, mujeres, jóvenes y niños, que vieron truncadas sus vidas a causa de un accidente de tránsito.Son proyectos, sueños, ilusiones y esperanzas muertas. Familias destrozadas. Luchar para transformar esta realidad es el objetivo de Luchemos por la Vida.Es como si un avión de pasajeros cayera todas las semanas muriendo unas 130 personas cada vez. Y si así ocurriera, seguramente, no estaríamos tan tranquilos. Las autoridades tomarían graves y urgentísimas medidas de seguridad. No sucede lo mismo con los accidentes de tránsito. Tal vez, porque las muertes se producen de a una, de a dos, o de a tres. Los muertos en accidentes de tránsito no nos "llegan" tanto. Se los considera lejanos, creyendo que son cosas que les ocurren "a otros". Difícilmente se cree que cualquiera puede sufrir uno en el momento menos pensado. Nadie al subir a un automóvil experimenta el miedo que muchas veces se siente al despegar dentro de un avión. Sin embargo, los accidentes de tránsito en la Argentina, son la primera causa de muerte en menores de 35 años, y la tercera sobre la totalidad de los argentinos.Las cifras de muertos son elevadísimas, comparadas con las de otros países, llegando a tener 8 o 10 veces más víctimas fatales que en la mayoría de los países desarrollados, en relación al número de vehículos circulantes.Al momento de los hechos, se dan muchas explicaciones (algunas reales, otras no tanto) pero que suelen poner siempre el acento -la culpa- del accidente en "los otros". Rara vez se analiza la conducta en el tránsito en primera persona.