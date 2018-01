Se celebró convenio para oficializar punto de contacto de la ANSES

En la mañana de la víspera, en el salón Azul del Edificio Municipal se llevó a cabo una ceremonia merced a la cual se dio un paso importante para oficializar el punto de contacto que la ANSES posee en esta ciudad.En la ocasión se contó con la presencia del gerente de la UDAI Rafaela, Sergio Aye, participando además el intendente, Gonzalo Toselli, la secretaria de Desarrollo Humano, Virginia Scandalo y la concejal María José Ferrero.En primer término, el titular del Ejecutivo local ofreció la bienvenida, destacando la presencia del funcionario regional del organismo nacional, también resaltó que "en esta oportunidad, si bien trabajamos siempre en contacto por distintas razones, pero fundamentalmente por el punto de contacto de ANSES que funciona en Sunchales, vamos a dar pasos muy importantes en ese sentido porque vamos a firmar un acuerdo, lo firmaré yo y luego Sergio lo va a remitir al Director Ejecutivo de la ANSES, Emilio Basavilbaso para que él haga lo propio, se trata de un acta acuerdo donde lo que vamos a lograr, después de tantos años que se ha gestionado es que se oficialice nuestro punto de contacto."Hasta aquí y va a seguir siendo así por un tiempo, en un local gestionado por la Municipalidad, con mucho esfuerzo de la UDAI Rafaela, pero no bajo las formas que corresponden a un punto de contacto y este es el paso que estamos dando y por el que vamos a seguir trabajando para ir consolidándolo para brindar un mejor servicio a esta zona".Consultamos a Aye acerca de si esta oficialización significaba la apertura de un local adecuado y con la cantidad de personal necesario, el funcionario manifestó que "el local está, en Dentesano 61, el personal también, son tres personas las que se desempeñan en Sunchales, lo que estamos haciendo es oficializar el punto de contacto, si bien se conoce que Sunchales no es informal, en Buenos Aires no figura".Insistimos, remarcando algunas quejas de la comunidad que señalan una extensa espera porque se habría reducido el personal, a lo que enfatizó que "reconocido el punto de contacto ya se puede designar a un encargado, un supervisor, no quiero asegurarlo, pero se podría avanzar en ese sentido".También recordó los servicios que se brindan en el punto de contacto local, enfatizando que "son casi los que se brindan en Rafaela", "con esta oficialización estamos avanzando un pasito más hacia una oficina, no quiero asegurarlo así".Por otra parte puso énfasis al señalar el agradecimiento hacia el Municipio local porque facilitó el local donde se desenvuelve el punto de contacto local.Más adelante Gonzalo Toselli señaló "insisto en lo que significa un paso muy importante, aunque los vecinos no van a percibir grandes cambios, pero como bien decía Sergio ( Aye), es un avance que va a permitirnos plantearnos objetivos importantes en la mejora de servicios, la incorporación de personal si fuera necesario, partida de dinero para mejoras, también va a ir independizándose de la Municipalidad, pero fundamentalmente esta cuestión es la que nos permite plantearnos otros objetivos, ir más adelante, en la actualidad ANSES tiene una sola oficina, que es la de Ceres y lo nuestro a partir de esta oficialización es punto de contacto, el objetivo que debemos plantearnos los sunchalenses, de aquí en más es ir por oficina - que tiene más y mejores servicios-.