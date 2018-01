La Provincia no impulsa plan de retiros voluntarios de estatales

El gobierno santafesino "no prevé impulsar" un programa de retiros voluntarios entre los trabajadores del Estado provincial, un recurso para bajar el gasto público que financiaría el Estado nacional en base a lo establecido en el Pacto Fiscal que el año pasado firmaron con la Nación los gobernadores, a excepción del puntano Alberto Rodríguez Saá.Voceros del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado de la provincia de Santa Fe, que preside Pablo Farías, informaron a la agencia Télam que el distrito "no ha variado su postura" sobre el tema y que se remitieron a lo declarado públicamente en noviembre de 2017 por el gobernador Miguel Lifschitz.En esa oportunidad, el mandatario provincial fue taxativo al sostener que su administración no tiene previsto un plan en ese sentido y lo justificó con el argumento de que no es una "buena solución". "Es una posibilidad para las provincias que quieren desarrollar regímenes de retiro voluntarios. Habría una colaboración por parte del gobierno nacional, pero nosotros no lo tenemos previsto. En general estos sistemas terminan despojando al Estado de los mejores técnicos y cuadros, que optan por el retiro voluntario y no termina siendo una buena solución", había expresado Lifschitz en declaraciones a radio Brigadier López.Las fuentes consultadas por la agencia oficial Télam también enfatizaron que la provincia de Santa Fe es la segunda en la que menor empleo público se registra, con 39 cada 1.000 habitantes, y solo detrás de Córdoba, con 35, de acuerdo a datos de 2016 del Ministerio de Hacienda de la Nación.Con esta señal, el gobierno santafesino evita un nuevoconflicto con los gremios estatales de ATE y UPCN con los que en pocas semanas, iniciará las paritarias para definir la política salarial correspondiente al 2018, con la sugerencia del gobierno nacional de que el techo de los aumentos de salarios no supere el 15%.