Un sólido comienzo de Del Potro en Australia

BUENOS AIRES, 17 (NA). - El tandilense Juan Martín Del Potro debutó ayer con solvencia en el Abierto de Australia, al superar en tres sets al estadounidense Frances Tiafoe, en una jornada en la que se destacó la victoria de otro argentino, Nicolás Kicker (93°), en una maratón de casi cuatro horas. Delpo, que esta semana regresó al Top Ten del ranking ATP, se impuso al ascendente estadounidense (81°) por 6-3, 6-4 y 6- 3, en dos horas y 14 minutos de juego en el estadio Margaret Court, de Melbourne.El tandilense, en la segunda rueda del Abierto de Australia, se enfrentará con el ruso Karen Kachanov (venció 7-6 (3), 7-6 (2) y 6-4 al canadiense Peter Polansky), a quien superó hace pocos días en los cuartos de final de Auckland. Del Potro tuvo un trabajo consistente, y con su jerarquía y potencia neutralizó a un Tiafoe, de apenas 20 años, que es uno de los principales proyectos del tenis de Estados Unidos, y trató de moverlo por toda la cancha para desgastarlo.Pero el tandilense no falló en su presentación y se ilusiona con romper el maleficio que tiene el Melbourne Park para él, ya que es el único Grand Slam donde no pudo alcanzar las semifinales. Su mejor registro es haber llegado a los cuartos de final en dos oportunidades y en ambas perdió con Roger Federer.TAMBIEN KICKERLa otra buena del día para el tenis argentino la dio el bonaerense Nicolás Kicker, quien a los 25 años ganó el primer partido de su carrera en el Abierto de Australia. El oriundo de Merlo, que recién la temporada pasada se metió entre los mejores 100 ATP del circuito tras una vida acostumbrada a los challengers y futures, se impuso por un sufrido 6-3, 6-1, 4-6, 3-6 y 6-3, en tres horas y 42 minutos, al local Jordan Thompson (95°), bajo un sol radiante y en el court 8, un interesante escenario con tribunas laterales techadas del Melbourne Park.Y si bien se ganó el pasaje a la segunda rueda cometiendo muchos errores no forzados (finalizó con 51) y hasta en ciertos momentos definitorios los nervios lo acosaron, superó su inexperiencia en los Grand Slam y un ambiente en contra que le presentó el bullicioso público australiano."Me agarró un cagazo importante. Me compliqué solo. Venía llevando muy bien el partido. Me confié un poco y después se puso recontra complicado. Los nervios me jugaron en contra. Dije: Ya está, lo tengo. Y no lo tenía nada. En el quinto set arranqué break abajo, no sé de dónde saqué fuerzas porque me acalambré todo y por suerte lo pude cerrar", analizó Kicker, al recordar el match point que perdió estando 5-3 arriba en el quinto set.Con el triunfo ante Thompson, el argentino se aseguró un premio de 90.000 dólares australianos (71.500 dólares estadounidenses) y 45 puntos para el ranking, donde había terminado el 2017 dentro del Top 100, lo que le valió un reconocimiento de la ATP. Y este rédito económico le cambiará bastante la planificación, porque durante mucho tiempo tuvo que pedirles dinero prestado a sus padres, Mariana y Ricardo."Tranquilo no estoy, porque tengo un hijo. Si bien mis viejos están bien económicamente, no quiero depender más de mis padres. Tengo que seguir ganando, no tengo que conformarme con esto. Este premio claramente ayuda a poder viajar con entrenador, con preparador físico, no fijarse tanto en hacer cinco escalas para un torneo".