Facundo Ardusso invitado por WTCR

Facundo Ardusso, actual campeón de Súper TC2000, recibió la invitación para participar del WTCR, certamen que organiza la Federación Internacional del Automóvil (FIA).Sería en la fecha de Termas de Río Hondo y de esta manera, otro monarca de la categoría, como había ocurrido en su momento con los cordobeses José María López y Néstor Girolami es tentado para competir en el plano internacional.Facundo Ardusso ya fue observado por los equipos de WTCR, quienes lo tentaron para participar en alguna cita de esta temporada. Este camino ya lo transitaron López y Girolami, al igual que Esteban Guerrieri, que en el último campeonato logró destacarse en el entonces denominado WTCC.Ardusso dijo que "realmente me encantaría probar un auto WTCR. Estoy preparado si tuviera la oportunidad. Para hacer todo el campeonato debería pensarlo para largo plazo porque este año correré durante 28 fines de semana, pero en caso de no superponerse con otros compromisos, correría en Termas de Río Hondo".“Solamente hay cuatro fechas que no me coinciden con mi participación acá en el país: Alemania, Portugal, Termas de Río y Japón. Les hablé que me gustaría tener la oportunidad de probar y mostrarme”, finalizó el “Flaco” de Las Parejas.WTCR 2018 comienza en el Circuito Moulay El Hassan en Marrakech, Marruecos, del 7 al 8 de abril.