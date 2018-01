Investigan en EE.UU. "la casa del horror"

PERRIS, ESTADOS UNIDOS, 17 (AFP-NA). - Autoridades en Estados Unidos investigaban el martes cómo una pareja de California arrestada bajo sospecha de tortura pudo mantener a sus 13 hijos, de dos a 29 años, desnutridos y confinados durante años en su casa sin que nadie se diera cuenta.David Turpin y su esposa Louise, de 57 y 49 años respectivamente, hasta ahora "no pudieron proporcionar una razón lógica" de por qué muchos de sus hijos fueron encontrados encadenados a sus camas en la oscuridad y en medio de un hedor pestilente, dijo la policía en un comunicado.Fue una de las hermanas, de 17 años, quien puso fin a la pesadilla. Logró escapar y llamó el domingo por la mañana al número de emergencia 911.La adolescente, que según la policía estaba tan "demacrada" que parecía tener apenas 10 años, "afirmó que sus doce hermanos y hermanas fueron mantenidos cautivos dentro de la residencia por sus padres, precisando que algunos de ellos estaban atados con cadenas y candados".Al llegar, la policía pensó que las 12 personas "desnutridas y muy sucias" eran menores de edad, pero luego comprobó que siete eran adultos de entre 18 y 29 años. Las víctimas recibieron comida y bebida tras afirmar estar "hambrientos". Todos fueron llevados luego a hospitales para una revisión médica y tratamiento.La pareja fue arrestada y encarcelada por torturar y poner en peligro a sus hijos, y se fijó una fianza de nueve millones de dólares por cada uno para su eventual liberación, dijo la policía.Los padres de Turpin, que viven en el estado de West Virginia (este), dijeron a ABC News que estaban "sorprendidos y conmocionados", pero que no habían visto a su hijo o a sus nietos en cuatro o cinco años."COSA 1", "COSA 2", "COSA 3"La casa de estilo español donde se hallaron las víctimas está en un barrio de clase media de Perris, una localidad a unos 100 km al sureste de Los Angeles. Tres automóviles y una camioneta con vidrios polarizados fueron encontrados en el lugar, en uno había incluso un asiento para niños.En una página de Facebook bajo el nombre de David-Louise Turpin se puede ver a la familia asistiendo a varias ceremonias de matrimonio entre 2011 y 2016.En el último bloque de fotos, publicado entre abril y julio de 2016, Louise luce un largo vestido de novia blanco y su esposo viste un traje. Un imitador de Elvis Presley sostiene un micrófono y posa con la pareja y sus hijos en una escena que recuerda a una boda en Las Vegas.Nueve niñas, todas con cabello largo y oscuro, llevan vestidos fucsia iguales con medias blancas, mientras que una niña tiene puesto un vestido rosado brillante. Tres niños, con el pelo oscuro con un corte taza como David Turpin, visten trajes con corbatas rojas.Una fotografía de abril de 2016 muestra a los mismos niños sonrientes y a la pareja con jeans y camisetas rojas que dicen "Cosa 1", "Cosa 2", "Cosa 3", etc.: una versión de los hermanos traviesos del popular libro de Dr. Seuss "El gato en el sombrero".En otra imagen de septiembre de 2015, Louise sostiene a un bebé con una camiseta que dice "Mamá me ama".David Turpin aparece en registros estatales como director de un colegio privado inaugurado en 2011, pero su dirección coincide con la de la residencia de los Turpin y sus hijos aparentemente eran escolarizados en casa.