Casi lo mata porque no le quiso fiar $ 20

El jueves 11 de enero, el santafesino Sergio Vallejos y su primo Robertito estaban tomando cerveza casi en el límite norte con la ciudad de Recreo.Como no tenían más plata, le pidieron a la mujer que atendía el quiosco que les fiara para otra cerveza, pero la mujer se negó y se encerró tras la reja. Luego se fue al dormitorio donde se recostó, dejando el comercio a cargo de su marido, que acababa de llegar.De pronto, saltó de la cama sobresaltada por unos tiros; corrió hasta el frente a ver qué pasaba, y escuchó al joven cliente que le gritaba a su marido: “¡Andá vigilante que te cagás en $ 20!”.El quiosquero recibió un disparo que le atravesó la pierna izquierda, y contó que Vallejos le apuntó primero a la cabeza mientras le reprochaba no haberle fiado; y que se produjo un forcejeo gracias al cual logró desviar el arma.Si bien el informe médico consideró “lesiones leves” las ocasionadas por la bala, la fiscal Ferraro sostuvo que “debíamos calificar el hecho como tentativa de homicidio, tanto por el relato de la víctima, como por su pareja, más allá de que la herida no fuera de gravedad”.Por su parte, el imputado pidió declarar y sólo dijo que “no lo quise matar”, aunque reconoció que “discutimos, pero no quise dispara el arma”, insistió.El magistrado confirmó entonces la prisión preventiva solicitada por la fiscal Cristina Ferraro, que acusó al muchacho como autor del delito de "homicidio calificado por el empleo de arma de fuego, en grado de tentativa".