Pablo Novara (Can Am), con sensible retraso, pudo finalmente alcanzar la meta en la décima etapa del Rally Dakar 2018, que concluyó ayer en Belén.El piloto de Bauer y Sigel fue 27º en el parcial a 6h58m54s y se ubica 19º en la general a 17h49m55s del líder en Quads, el chileno Ignacio Casale (Yamaha).Hoy se disputará el tramo Belén - Fiambalá - Chilecito, el de mayor exigencia en la recta final de la prueba que finalizará el próximo sábado en Córdoba.