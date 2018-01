800.000 Jubilados aceptan la Reparación Histórica

Por el plan de reparación histórica para jubilados y pensionados hay hasta ahora 1,18 millón de personas que cobran sus haberes reajustados. No en todos los casos esas subas fueron aceptadas por quienes las perciben, tal como la ley dispuso que debe ocurrir, al tratarse de un programa de "acuerdos transaccionales". Por estos acuerdos, quienes reciben las mejoras renuncian a seguir con sus juicios, o bien a iniciar una causa.El 28 de febrero próximo vence el plazo para que quienes están cobrando una mejora pero aún no dieron su acuerdo, puedan hacerlo. En la Anses anticipan que habrá una última prórroga, pero insisten en recomendar que la gestión se realice ahora.Según los datos aportados a La Nación por el director ejecutivo de la Anses, Emilio Basavilbaso, los casos aceptados hasta el momento suman 781.747. La aceptación es un trámite que se hace marcando una opción en la web. En tanto, el número de acuerdos concretados entre jubilados y el Estado -esto incluye a quienes formalizaron el pacto, con la impresión de su huella digital- llega a 328.538. Finalmente, los acuerdos ya homologados por un juez llegan a 205.346 (según abogados consultados, las mayores demoras se dan aquí en los casos donde había juicios previos). Por otra parte, 63.854 jubilados rechazaron la propuesta.Desde septiembre de 2016, la Anses comenzó a liquidar los haberes de algunos jubilados ya recalculados según los criterios del plan. Y en meses posteriores se sumaron otros casos, a tal punto que la mayoría de quienes hoy reciben su haber reajustado son quienes fueron incluidos en estos procedimientos de pago anticipado (llamados así porque no se requirió ningún trámite previo). Se trata de personas que cumplían con determinados requisitos, entre ellos, el de no tener un juicio en trámite.Los incluidos en este grupo son quienes, si aún no lo hicieron, tienen tiempo hasta febrero para gestionar la aceptación. También podrían rechazar, si optan por un juicio.¿Qué deben hacer si aceptan? Entrar en www.anses.gob.ar e ir a la opción Mi Anses para ingresar con la clave de seguridad social. Luego, acceder al apartado Reparación Histórica, donde está la propuesta. Si se hace clic para aceptar y el sistema da por finalizado el trámite, no se deberá hacer nada más, según informaron en la Anses. En algunos casos se pide dar otro paso (depende del monto del ajuste). Entonces, deberá designarse a un abogado para la firma del acuerdo. Y pedir turno para ir a la Anses, o bien concurrir a una sucursal bancaria que tenga el lector de huellas digitales y habilite el trámite de formalizar el acuerdo. También deberá dejar la impresión de su huella el abogado (cuyos honorarios son pagados por la Ansés). La clave de la seguridad social se gestiona en la web y, para habilitarla, hay dos opciones: responder correctamente online unas preguntas sobre la situación personal, o imprimir un formulario e ir a la Anses.En este grupo hay jubilados que tienen una propuesta aún no aceptada (en estos casos, el trámite pendiente es el descripto en los párrafos anteriores); otros que aceptaron y firmaron el acuerdo, pero que aún esperan la homologación judicial y el inicio del cobro de su nuevo ingreso, y algunos que perciben su haber ya mejorado, algunos con homologación y otros a la espera de ese paso. En este último grupo hay a quienes se les debe el retroactivo correspondiente a la deuda asumida por el Estado.En el caso de quienes habían iniciado un litigio antes de junio de 2016 , el plan reconoce un retroactivo, con un tope de 48 meses -si el juicio está en trámite-, o sin tope -si hay sentencia firme-, calculado según los índices previstos en la reparación y con un plan de pagos: un 50% del monto tras la homologación del acuerdo, y un 50% en doce cuotas trimestrales ajustables por movilidad.El plan contempla propuestas para los casos en que se reconoce que, de acuerdo a lo dicho por la Justicia, el Estado pagó menos de lo que correspondía.Como el recálculo de los haberes se hace con índices distintos, hay casos con diferencias muy significativas entre la oferta oficial y lo que podría obtenerse por vía judicial (si la Justicia mantiene sus criterios, ya que la Ansés hizo su presentación para que los magistrados adhieran a los índices del plan de reparación). (Fuente: La Nación)