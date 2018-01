"Le pedí a Castellano algún tipo de recomendación"

Ayer, de manera oficial, y por espacio de 15 días, el referente del PRO, Raúl Lalo Bonino estará a cargo de la intendencia de la ciudad en reemplazo de Luis Castellano, quien ya hace uso de su licencia anual.

"Lo primero que le pregunté a Luis es qué temas hay pendientes y hasta incluso le pedí consejos y algún tipo de recomendación, porque más allá de pertenecer a diferentes espacios y ser adversarios políticos, somos personas que estamos trabajando y haciendo política, con diferentes criterios y diferentes miradas", expresó Bonino, en sus primeras horas como Intendente de la ciudad.

En tanto, agregó que "a mi me cabe en este momento un equilibrio muy medido que tiene que ver con el respeto de la elección del pueblo para con Luis Castellano, electo como Intendente y la impronta con la que viene llevando adelante. Cómo así también con la posibilidad de hacer cosas que no tiene que ver con desplazarlo a él de su lugar, sino más bien con acciones a dar respuestas a las personas que hoy están planteando y que manifiestan su demanda. Por lo cuál es un justo equilibrio bastante complejo", expresó en la Mañana de ADN, FM 97.9.

Recordemos que no es la primera el reemplazante interino no pertenece al oficialismo. A comienzos del presente siglo, cuando era intendente justicialista Ricardo Peirone, al ausentarse por este mismo motivo de vacaciones anuales, fue reemplazado por Luis Peretti de la democracia progresista, quien presidía el Concejo.

"Por ahí uno no quiere ni pasar por la línea del respeto, cómo así tampoco decir que tuve la oportunidad de ser 15 días Intendente y no dejar nada. Están también las miradas, quién reemplazó históricamente el Intendente desde la presidencia del Concejo no fue más que un reemplazo administrativo a la hora de tener que firmar algún decreto o alguna resolución que ya venía planteada. Más allá de eso, Marcos Corach está a disposición para poder trabajar en lo que tengamos que trabajar de manera conjunta. , destacó el referente del PRO.

En la actualidad, Bonino llega a la intendencia por el amplio triunfo electoral de Cambiemos que le adjudicó absoluta mayoría en el Concejo, mientras que en aquél entonces Peretti ocupó la presidencia aún sin ser mayoría la oposición, pero debido a las divergencias existentes dentro del peronismo, que se dividían por un lado los oficialistas y por el otro del reutemistas.