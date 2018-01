Ensombrecida por temas de acoso sexual

PARIS, 16 (AFP-NA). - La Semana de la Moda masculina se inaugurará mañana, martes 16, en París ensombrecida por las acusaciones de acoso sexual por parte de hombres modelos contra dos fotógrafos de referencia en la industria.Mario Testino, de origen peruano, y Bruce Weber, estadounidense, fueron señalados el sábado en un artículo publicado en el New York Times, en una iniciativa que se suma a la ola de denuncias por acoso sexual que se multiplican en el mundo del entretenimiento, los medios, la moda y la política desde que estalló el escándalo en torno al productor de Hollywood Harvey Weinstein.Las acusaciones contra Testino y Weber, quienes ya habían sido objeto de una denuncia por agresión sexual, llevaron al grupo de prensa Condé Nast (Vogue, Vanity Fair y GQ, principalmente) a poner fin a su colaboración con ambos fotógrafos "hasta nueva orden".Condé Nast, así como otras publicaciones y grandes marcas de moda, habían anunciado en octubre que dejarían de trabajar con otro fotógrafo de referencia en el sector, el también estadounidense Terry Richardson, sospechoso de haber acosado sexualmente a sus modelos durante años.A lo largo de una carrera de más de 40 años, Testino, de 63 años, acusado por 13 personas, ha fotografiado decenas de campañas publicitarias de grandes firmas de moda así como eventos muy mediáticos, como la foto oficial del compromiso entre el príncipe Guillermo de Inglaterra y Kate Middleton."Era un depredador sexual", afirmó el exmodelo Ryan Locke en el New York Times, asegurando que durante una sesión de fotografía Testino pidió a todo el mundo que saliera de la pieza, para quedar a solas con él y echársele encima.Quince modelos masculinos acusaron a su vez a Weber, denunciado por agresión sexual ante la justicia en diciembre por el modelo Jason Boyce.Contactados por la AFP, ni Testino ni Weber reaccionaron al respecto.El modelo Christopher Clark Cates, que en su cuenta Instagram explicó que Weber le había mandado desnudarse para unos ejercicios respiratorios antes de una sesión fotográfica, en la publicación especializada Womens Wear Daily llamó a las víctimas masculinas de acoso sexual a hablar."Debemos dejar de pretender que nosotros no sufrimos abusos sexuales", escribió el modelo, concluyendo con el hashtag #Mentoo (los hombres también), en alusión a la campaña de denuncias femeninas #Metoo.Coincidiendo con la Semana de la Moda masculina en París, que hasta el domingo organizará 55 desfiles de las colecciones otoño- invierno, este llamamiento podría tener eco.