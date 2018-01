Gasparotti: "hay que cuidar el bolsillo de los contribuyentes"

Oscar Gasparotti, que por el caudal de adhesiones recibidas en la interna del PRO con su espacio "Podemos Rafaela", quedó marginado de la instancia decisiva en las pasadas elecciones legislativas realizadas en la ciudad, hoy continúa trabajando con su agrupación de cara al año 2019.Gasparotti, tras recordar que "si bien en las PASO no hemos podido alcanzar el piso, sí logramos ganarnos el respeto y una buena consideración de la gente, como para seguir trabajando de cara al 2019", se mostró crítico con "el aumento de la Tasa Municipal, que según consideró en noviembre de 2016 -en nota con este medio- no debería superar el 24%, cuando el Ejecutivo creía que debía ser del 40; esa proyección quedó ratificada cuando se dio a conocer por parte del Gobierno nacional que la inflación de 2017 fue del 24,8%".Destacó más adelante que "nosotros siempre intentamos llegar a la gente con un mensaje confiable y real; me parece oportuno recordar que el municipio venía con viento a favor en materia de Presupuesto desde 2015, en particular por el ingreso de la Tasa Municipal, percibiendo por ese servicio el año pasado unos 240 millones de pesos; luego de incrementarse sucesivamente 5,3 y 5,1%, este año se aprobó otro 15%, que entiendo, es una barbaridad; para ser más preciso en este tema, quiero dejar bien en claro que esta no es la manera adecuada de cuidar el bolsillo de los contribuyentes, que tienen que pagar otros impuestos, que para la mayoría de la gente representa un esfuerzo muy grande".Reiteró que "es un poquito excesivo y espero que a mitad de año, cuando se vuelva a considerar el tema, el Ejecutivo y los concejales se pongan una mano en el corazón, pensando en las dificultades que le genera un impuesto de estas características a un alto porcentaje de los rafaelinos; para lograr eso se tendrá que dejar de despilfarrar plata desde el municipio en cosas no tan necesarias y destinar los recursos a cubrir otras necesidades".La solución más simple, en ese aspecto, sería "no continuar incrementando el personal en diferentes áreas, que a mi criterio hoy están muy bien cubiertas".Gasparotti expresó que "en realidad, a nosotros, como equipo, nos interesa todo lo que pasa en la ciudad y siempre apostamos a trabajar con la finalidad de ofrecerles propuestas superadoras a la comunidad; en particular, en educación, donde en los meses de febrero y marzo llevamos adelante una campaña, en la que no solo visitamos a los vecinos, sino que también colaboramos mediante la entrega de artículos escolares a los chicos más carenciados; estamos totalmente convencidos que la educación será, a futuro, la herramienta que nos permitirá cambiar esta historia que hoy tanto nos preocupa, a partir del afianzamiento como sociedad".Finalmente reconoció que "como grupo, el resultado de las PASO nos golpeó, pero lo hemos superado y hoy estamos con más fuerzas que nunca para seguir trabajando con la misma vocación y pensando en el año 2019, porque estamos convencidos que escuchando a la gente vamos a poder responder a cada una de sus necesidades".