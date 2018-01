Murió Dolores ORiordan cantante de The Cranberries

LONDRES, 16 (AFP-NA). - Dolores ORiordan, la cantante de rock irlandesa del grupo The Cranberries, de cabello corto negro azabache y poderosa voz fuera de norma, murió repentinamente el lunes a los 46 años en Londres. La cantante, que escribía las letras del grupo, "estaba en Londres para una corta sesión de grabación", precisó su agencia Lindsey Holmes Publicity en un comunicado, sin precisar las causas de la muerte. "Los miembros de su familia están devastados por esta noticia", añadió. La policía londinense indicó a la AFP que investigaba la "muerte repentina" de una mujer de unos cuarenta años hallada muerta poco después de las 09H00 GMT en un hotel del centro de Londres, sin confirmar la identidad de la víctima. El grupo hizo mella a nivel internacional en los años 1990 con temas como Zombie (sobre la guerra en Irlanda del Norte), Just My Imagination o Animal Instinct. La banda vendió más de 40 millones de discos en todo el mundo. El álbum "No Need to argue" llegó a ser primero en ventas en Australia, Francia y Alemania y 6º en Estados Unidos. En 2003, cansados de las intensas giras y sin inspiración, el grupo creado en Limerick (Irlanda) en 1989 decidió hacer una pausa. "En 2003, mi hijo tenía cinco años, mi hija dos años y los llevaba de gira con nosotros. Me di cuenta que no era sólo por ellos. Y desde el punto de vista creativo estábamos en la rutina. Necesitábamos una pausa", dijo Dolores ORiordan a la AFP en 2012. La banda se separó y ORiordan, de cabellos cortos negro azabache y una voz fuera de norma, intentó una carrera como solista con un primer álbum "Are you listening?". En 2009, The Cranberries volvió a juntarse y sacó tres años después el álbum "Roses". "No hay cuestiones de ego, nadie intenta tomar la delantera. He trabajado con muchos músicos de estudio y esta química es algo que no se compra", describió a la AFP Dolores ORiordan, que escribió de nuevo todas las letras del disco.En 2014, ORiordan capturó toda la atención por haber agredido a una azafata durante un vuelo de Nueva York a Irlanda. Poco tiempo después fue diagnosticada como bipolar. Condenada a pagar una multa, la cantante declaró que utilizaría la música, la danza y el escenario para mejorar su salud mental. El año pasado, The Cranberries sacaron un nuevo disco, "Something Else", pero tuvieron que anular una serie de conciertos, alegando problemas de espalda de la cantante. Poco antes de Navidad, Dolores ORiordan publicó un mensaje tranquilizador en la página de Facebook del grupo: "Hola a todos, aquí Dolores. ¡Me encuentro bien!", escribió, y afirmó que había hecho "su primer concierto desde hace meses este fin de semana". El presidente irlandés, Michael Higgins, le rindió homenaje al afirmar que ella y su grupo "tuvieron una inmensa influencia en la música rock y pop en Irlanda y en el extranjero". La cantante irlandesa se casó en 1994 con el mánager del grupo Duran Duran, Don Burton, con el que tuvo tres hijos. La pareja se separó en 2014 después de 20 años de vida en común. "Estamos destrozados", reaccionó en Twitter Duran Duran. Los homenajes se iban sucediendo en la red social a raíz de la noticia. El grupo irlandés Kodaline dijo sentirse "totalmente conmocionado". Dave Davies, del grupo The Kinks, publicó una foto donde aparece junto a ella. "Estoy realmente conmocionado por que #DoloresORiordan haya muerto tan repentinamente. Hablé con ella unas semanas antes de Navidad y parecía feliz y en forma - incluso hablamos de escribir quizás algunas canciones juntos", tuiteó.