Ardusso espera invitación

Facundo Ardusso consideraría aceptar la invitación que le haga algún equipo de WTCR para competir en la novel categoría cuando ésta visite el autódromo de Termas de Río Hondo, el próximo 5 de agosto. El santafesino, actual campeón del Súper TC2000, sería uno de los dos pilotos autorizados para que sean parte de la grilla en cada una de las fechas, y la cita de Santiago del Estero sería la oportunidad para que se suba a un coche, si lo invita algún equipo. "Realmente me encantaría probar un auto WTCR y mi buzo de carreras está limpio y listo si tuviera la oportunidad. El WTCR está avanzando, pero solo podría pensarlo a largo plazo porque estaré compitiendo durante 28 fines de semana en casa este año, así que no es algo para el corto plazo. Pero en Termas, si me invitaran, es algo en lo que pensaría porque no interfiere con mis otros compromisos", indicó Ardusso.



FENESTRAZ EN F3

En el marco de la presentación como piloto integrante de la Academia Renault Sport, Sacha Fenestraz fue anunciado como uno de los corredores del equipo Carlin Racing para la temporada de Fórmula 3 europea. "Me pone muy contento saber que estaré participando en el Campeonato Europeo de Fórmula 3 en 2018 y también continuar mi aventura con Carlin. El equipo ha tenido una actitud muy profesional respecto a las carreras y uno ve muy rápidamente por qué es que han logrado tantos éxitos en todas las categorías de monoplazas. En este ámbito podré lograr adquirir una gran experiencia", comentó el franco-argentino, quien ya corrió con la escuadra en el 2017 en Nürburgring y en el GP de Macao. Y agregó: "Mi objetivo para la próxima temporada es quedar primero entre los debutantes y obtener el mejor resultado posible en el campeonato". El comienzo del campeonato, que contará con diez presentaciones, será el 12 y 13 de mayo, en el circuito de Pau.