Insaurralde destacó el liderazgo de Cristina Kirchner en el Justicialismo

BUENOS AIRES, 16 (NA). - El intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, manifestó la intención del Partido Justicialista de conformar una fuerza opositora para las presidenciales del 2019 y destacó el liderazgo de la senadora Cristina Kirchner."Como dirigentes intermedios no podemos discutir el liderazgo de Cristina. Podemos contribuir para que Cristina y todos construyamos una fuerza que sea mayoría. El PJ está haciendo autocrítica para conformar una fuerza para ganar en 2019", manifestó Insaurralde."Renovamos autoridades, cambiamos la metodología, hablamos con todos. Nuestro camino, el de los sectores populares, del peronismo, es el consumo, la reindustrialización, la sustitución de importaciones", añadió en declaraciones que publicó ayer el diario La Nación.Consultado sobre la posibilidad de que la senadora Cristina Kirchner pueda ser candidata presidencial en el 2019, el intendente Lomas de Zamora indicó que "falta un montón. No sé quién puede ser candidato"."A los gobernadores les pasa lo mismo que a los intendentes. Hay una responsabilidad de gobernar. No veo un gobernador caminando el país para ser candidato a presidente", agregó.Insaurralde manifestó que la candidatura presidencial del Partido Justicialista para las próximas elecciones debe ser definida mediante elecciones internas. "Una gran PASO es lo más recomendable. Pero también debe formar parte de las expectativas y no de los caprichos. Tiene que ver con que en esa interna, más allá de que esté claro el ganador, las expresiones minoritarias traigan al frente electoral su caudal de votos", señaló.La semana pasada el intendente de Lomas de Zamora había resaltado la intención de Cristina Kirchner de construir un frente electoral, aunque sin discutir nombres, sino ideas y proyectos.