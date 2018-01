Mario Fassi en otra exitosa temporada

Mario Fassi, el oriundo de La Pelada, viene, año tras año realizando exitosas temporadas en Carlos Paz, y la de este año no es la excepción, su espectáculo, "El buen humor de Mario Fassi", está convocando a una interesante cantidad de público, reafirmando el prestigio del humorista que en sus comienzos supo ser el soporte de un dúo de gran difusión en la zona (Mario y Pitufo).Seguidamente reproducimos una nota, elaborada por un colega cordobés, Lautaro Gilaberte, a quien el humorista respondió que: “ninguna temporada es igual a la otra”.El santafesino Mario Fassi retorna a Villa Carlos Paz con su nuevo espectáculo, El buen humor de Mario Fassi. Tras el estreno, conversó con Córdoba Express y habló de todo: su show, la taquilla y cómo fue su 2017.Ganar el premio Carlos a la “Mejor labor humorística masculina” en el verano de 2016 produjo un giro en la carrera de Mario Fassi, quien se subió por primera vez a un escenario de la Villa en 2005 junto a Marcelo Josset.Este verano, el humorista oriundo de La Pelada, una localidad santafesina, encabeza su novena temporada en la Perla de Punilla con El buen humor de Mario Fassi, su nuevo espectáculo que estrenó ante un buen número de espectadores el último lunes en la sala 2 del Teatro del Sol. “Estoy muy contento de estar por novena vez acá en Carlos Paz. Este año, el espectáculo se llama El buen humor de Mario Fassi y vamos a estar de martes a domingos”, expresó el cómico, mientras repartía saludos a los turistas que lo saludaban por la calle.Consultado por el estreno en la noche de Año Nuevo, Fassi dijo: “Por suerte hubo mucho movimiento en el centro y yo pude debutar casi a sala llena. Estamos contentos de representar nuevamente a Santa Fe acá en Córdoba”.El ingreso de los espectadores a la sala 2 del Teatro del Sol. La obra de Mario Fassi se representará de martes a domingos.“Es un espectáculo nuevo, con canciones, imitaciones, chistes y monólogos renovados, entre otras cosas”, acotó el santafesino, quien en 2002 participó del segmento “Comic” en VideoMatch, el programa de Marcelo Tinelli que salía al aire por Telefe. “Formar parte nuevamente de la grilla teatral de Carlos Paz le suma mucho a mi trayectoria”, agregó sonriente mientras observaba su marquesina en la puerta del complejo del Sol, que este verano albergará, además de a Fassi, a Marcelo Josset y al “Universo de Lourdes”, encabezado por la bailarina Lourdes Sánchez.Durante esta temporada estival, habrá menos obras en Carlos Paz -son 35- respecto al año pasado, en la que hubo cerca de 70 espectáculos. Al respecto, Mario Fassi dijo: “ninguna temporada es igual a la otra. Este 2018 hay menos obras que el año pasado, pero igualmente la oferta es variada. Uno, año tras año, busca renovarse, por ejemplo ahora está muy de moda el stand up. Uno tiene que aggiornarse”.Tras debutar en Carlos Paz en 2005, el santafesino se convirtió en un humorista de renombre, rótulo que le permitió salir de gira por distintos puntos del país e incluso ser la cara de temporadas teatrales en La Falda o las Termas de Río Hondo. En cuanto a esto, Fassi comentó: “En 2017, mi espectáculo me dio la posibilidad de viajar a lugares de la Argentina a los que nunca había ido, como por ejemplo Chubut, San Juan, Salta y Corrientes. Hacer turismo en Carlos Paz está muy bueno porque viene gente de todo el país”.Histórico compañero de tablas de Marcelo Josset, este verano los cómicos compartirán teatro pero no escenario, ya que su colega irá a la sala 3 del complejo del Sol con Yosset: La tierra prometida. “Estar solo y tener 75 minutos para hacer reír al público es un riesgo que asumí y me gusta correr”, esgrimió Fassi.Consultado por el auge de figuras mediáticas que desfilaron durante el año pasado por la pista del “Bailando” y este verano se encuentran haciendo temporada, Fassi dijo: “es importante que estén, porque los mediáticos son convocantes y ese mismo público después se da una vuelta por los teatros y consumen otras obras. Son ellos los que muchas veces traen la gente a la ciudad. Pasa con Flavio Mendoza y los productos de Dabope”.Unipersonal de Mario Fassi. Martes a domingos a las 22:30. Teatro del Sol II (Av. Gral. Paz 250 – Villa Carlos Paz). Entradas a $ 320.