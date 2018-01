Carlos Sainz fue penalizado

Finalmente, el español Carlos Sainz fue sancionado con 10 minutos de penalización por chocar al holandés Kees Koolen, participante de cuatriciclos, durante la séptima etapa del Dakar 2018 entre La Paz y Uyuni. Esta sanción no pone en riesgo el liderazgo del piloto de Peugeot ya que la diferencia con el qatarí Nasser Al-Attiyah (Toyota), que se ubica segundo, pasó de una hora y seis minutos a 56 minutos.Bruno Famin, director de Peugeot Sport, se mostró indignado con la sanción ya que no le parece justa al carecer de pruebas fehacientes. “Es la palabra de uno contra el otro… El GPS solo indica que los dos estuvieron juntos en un mismo momento. Pero nosotros sabemos que Carlos iba a 152 km/h y a esa velocidad si le hubiese pegado al piloto del quad estaríamos hablando de otra cosa”, aseguró.“No aceptamos la naturaleza de la penalidad. Si el colegio deportivo decide que hay un problema de comportamiento debería poner una multa económica y no una penalidad en tiempo. Eso no es lógico para nada. Están dañando el resultado deportivo de la carrera”, agregó Famin.El team-manager confirmó que el equipo francés hará oficial ante las autoridades su decisión de reclamar por la pena al madrileño y que se tomará los próximos cuatro días para hacerla efectiva. “Sería una lástima tener que conocer al vencedor de esta 40ª edición del Dakar dentro de cinco o seis meses”, culminó.