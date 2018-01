Siguen Schwartzman y Mayer

Parecía que se le iba, pero Diego Schwartzman logró un importante triunfo en el Abierto de Australia. Y el valor no está en su rival, el serbio Dusan Lajovic, sino en que lo consiguió luchando y dejando todo para llevarse el match por 2-6, 6-3, 5-7, 6-4 y 11-9, tras tres horas y 59 minutos de juego, en el court 22 del Melbourne Park. Así, el Peque consiguió su primera victoria de este 2018. ¿Quién lo espera? Se enfrentará al vencedor del duelo entre el noruego Casper Ruud y el francés Quentin Halys, dos jugadores provenientes de la clasificación. El otro triunfo de la jornada llegó de la mano de Leonardo Mayer, quien se quedó con el dueño ante el chileno Nicolás Jarry, posible rival de Argentina en la zona americana de la Copa Davis. El triunfo del correntino fue en tres sets: 6-2, 7-6 (1) y 6-3 y ahora se le viene nada más ni nada menos que Rafael Nadal, el número uno del mundo, que debutó aplastando al dominicano Víctor Estrella por un triple 6-1.El otro argentino que vio acción este lunes fue Federico Delbonis, quien se despidió rápidamente tras caer ante el luxemburgués Gilles Müller por 7-5, 6-4 y 6-3. El próximo certamen de Delbonis será el ATP de Buenos Aires en febrero.Por su parte, Juan Martín del Potro, principal raqueta argentina, debutará este martes ante el estadounidense Frances Tiafoe (alrededor de las 5 hora Argentina) en un encuentro que marcará su regreso a Australia después de cuatro años. Aunque no quiere saber nada con que lo den como candidato al título. "Obviamente escucho hablar en los pasillos. Antes no aparecía ni mi foto y ahora me ponen entre los favoritos, pero yo sé cuál es la realidad", señaló. Hoy, además, será el turno de saltar a la cancha para Horacio Zeballos y Guido Pella.En categoría femenina tres de las cuatro semifinalistas del pasado US Open, las estadounidenses Venus Williams (N.5), la ganadora de aquel torneo Sloane Stephens (N.13) y Coco Vandeweghe (N.10) se despidieron. Nueve eliminados de diez que entraron en competición: Estados Unidos vivió un lunes negro en los cuadros masculino y femenino.La mayor sorpresa fue la despedida de Venus, que cayó ante la suiza Belinda Bencic en dos sets, 6-3 y 7-5 .Williams, de 37 años, perdió en apenas dos horas ante la jugadora de 20 años. El año pasado había alcanzado la final del torneo australiano ganado por su hermana Serena, que este año no participa tras haber dado a luz a una niña.Es la primera vez en 20 años que la familia Williams no está en la segunda ronda en Australia. La número cinco mundial no tuvo suerte al enfrentarse a Bencic en la primera ronda. La suiza es apenas la 78ª jugadora mundial, pero es una de las grandes promesas del circuito, que entró en el top 10 a los 18 años, antes de encadenar malos resultados en 2017.Bencic aseguró que haber jugado con Roger Federer en la Hopman Cup la ayudó mucho ya que la leyenda suiza le dio consejos. Stephens, por su parte, cayó ante la china Zhang Shuai, número 34 del mundo, en tres sets, 2-6, 7-6 (7/2) y 6-2.Vandeweghe, semifinalista del último Abierto de Australia, perdió ante la húngara Timea Babos en dos sets, 7-6 (7/4), 6-2.