Temperley amargó el debut de Coudet

Temperley le propinó ayer un amargo debut a Eduardo Coudet como entrenador de Racing, al superarlo por 1 a 0 gracias a la aplicación de la Ley del Ex, tras el gol convertido por el delantero Juan Ignacio Sánchez Sotelo, ante una muy buena cantidad de público en Mar del Plata, en la continuidad del Torneo de Verano.

El "Gasolero", con Gastón Esmerado como técnico, fue más práctico en el arco rival y aprovechó la definición de Sánchez Sotelo a los 30 minutos del primer tiempo para festejar ante unos cinco mil hinchas en el estadio "José María Minella".

No fue un buen debut para "Chacho" Coudet, porque se notó la falta de ritmo por la dura pretemporada y el equipo alternativo que presentó no tuvo un buen andamiaje.

La próxima presentación de la "Academia", para colmo, será el clásico frente a Independiente el próximo viernes, también en Mar del Plata, pero ya con su equipo titular.

Muy pocas chances de peligro habían ocurrido hasta la apertura del marcador para el "Gasolero", que necesita recomponer su imagen en la segunda parte de la Superliga de la mano de Esmerado, para evitar el descenso a la Primera B Nacional.



Racing 0- Temperley 1



Estadio: José María Minella (Mar del Plata).

Arbitro: Néstor Pitana .



Racing: Javier García; Iván Pillud (69m Pillud), Héctor Villalba, Miguel Barbieri, Alexis Soto; Kevin Gutiérrez; Augusto Solari, Marcelo Meli (77m Lotti), Martín Ojeda (80m Mansilla); Pablo Cuadra y Enrique Triverio. DT: Eduardo Coudet.



Temperley: Josué Ayala; Adrián Scifo, Matías Nani Ignacio Bogino, Gonzalo Escobar; Fernando Brandan (67m Villasanti), Adrián Arregui (71m Fattori), Sebastián Martelli (60m Orzuna), Leonardo Di Lorenzo (85m Muñoz); Ezequiel Montagna y Juan Ignacio Sánchez Sotelo. DT: Gastón Esmerado.



Gol en el primer tiempo: 30m Sánchez Sotelo (T).