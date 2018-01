Ford Ranger norteamericana presente en el Salón de Detroit

El fabricante estadounidense ha presentado en el Salón del Automóvil de Detroit la Ford Ranger 2019, la icónica pick up que se comercializará en el país del norte y que ofrece algunas diferencias con la elaborada en nuestro país.La nueva Ford Ranger se ha develado en el Auto Show de Detroit, lo que indica el regreso de este vehículo a Estados Unidos donde la marca observa un crecimiento en camionetas medianas. El inicio de la producción comenzará a finales de este año en la Planta de Ensamblaje de Ford en Michigan y se pondrá a la venta en el 2019.Con este flamante modelo, Ford tiene como objetivo atraer a nuevos clientes que busquen una pick up mediana, robusta y maniobrable. Además de las novedades mecánicas, se destaca su plataforma que es más resistente y deriva de la Ford F-150.Debajo del capó, la Ford Ranger 2019 cuenta con un motor EcoBoost 2.3 litros que se asocia a una caja automática de 10 velocidades. No se ha informado la potencia que entregará, aunque el propulsor es el mismo que incluye el Focus RS y el Mustang, y por lo tanto estaría entre los 280 y 310 caballos de fuerza.Con respecto al diseño exterior, la Ford Ranger 2019 mantiene su ADN y se adapta a las pretensiones del mercado norteamericano. Muestra una cintura alta, con la parrilla y el parabrisas inclinados para ayudar en la aerodinámica y reducir el ruido del viento. A diferencia de la que conocemos en la Argentina, muestra sutiles cambios que le brindan mayor robustez.Mientras que el interior dispone de una capacidad de hasta cinco personas. También se encuentra una consola central con una pantalla táctil de ocho pulgadas para el sistema SYNC 3. En tanto, el grupo de instrumentos cuenta con pantallas de productividad LCD dobles para la información de audio, navegación y datos en tiempo real del vehículo. Claro que también se percibe más actualizada que la que conocemos por estas tierras.Así es como hace su presentación la flamante Ford Ranger 2019 en el Salón del Automóvil de Detroit. Regresa a Estados Unidos para hacer historia y quizás en algún momento pueda disfrutarse en el mercado local. (Fuente: Conduciendo.com)