De una radio echaron a periodista

"Por ahora me lo dijeron de forma oral y tengo una reunión hoy al mediodía (de hoy). La semana pasada tuve una pequeña reunión con un señor que no voy a nombrar que me dijo que el rating a la radio no le importa, porque tres puntos más o menos es lo mismo. En nuestro programa tuvimos altibajos porque la radio tuvo cambios y eso repercute en el oyente", comentó a Crónica el periodista.

"APOYE A MACRI, Y ESTOY DESPROTEGIDO"

"Mi baja en el rating, a mi juicio, se debe a que de un día para el otro me cambiaron cosas del programa sin consultarme, y que me las entero cuando voy a salir al aire. Cuando pregunto quién lo decidió me dicen que fue alguien de arriba, no sé de quien se trata”, sentenció Rolando Hanglin.

Por otra parte, el periodista dijo no hacer ningún análisis de la decisión del medio pero reflexionó sobre que "no es ningún secreto mi posición política. Soy macrista, votante de Macri y simpatizante de la primera hora, y siento que los que apoyamos a Cambiemos estamos desprotegidos".