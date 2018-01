Aún no hay fecha para la segunda licitación del acueducto a Rafaela

El llamado a licitación para las propuestas económicas de la construcción del Acueducto Desvío Arijón -2da. Etapa- no parece estar cerca en el tiempo. Desde el propio Gobierno Provincial reconocen que aún no hay fecha y que deben esperar a que factores ajenos a ellos den pasos fundamentales para poder convocar a una nueva apertura de sobres.

Así lo confirmó el Ministro de Economía de la Provincia, Gonzalo Saglione, que en diálogo con LA OPINION indicó que "lamentablemente, no hay novedades".

"Estamos trabajando en dos frentes en paralelo. Por un lado con el organismo de crédito, es decir con el Fondo de Abu Dhabi, esperando que nos hagan llegar la no objeción al informe de evaluación que ha hecho la Comisión Evaluadora respecto de las 15 propuestas técnicas presentadas por las empresas en la primera licitación. Estimamos nosotros que será en los próximos días. Esto es un requisito indispensable para poder avanzar hacia la segunda apertura de los sobres, con las ofertas económicas", dijo el Ministro.

El análisis técnico se terminó a mediados de noviembre, aproximadamente y fue enviado para su aprobación. "Estamos insistiendo a diario. Entendemos que la demora se debe a la propia característica del organismo y no depende de la Provincia. El proceso licitatorio es muy competitivo, viene bien. Eso hizo muy complejo el análisis técnico, porque hubo muchas ofertas", añadió.

"En simultáneo, estamos insistiendo con las autoridades nacionales, específicamente con el Ministerio de Finanzas, quienes son los que deben consensuar con el Fondo de Abu Dhabi, la redacción del Acuerdo de Garantía que Nación debe suscribir con el organismo para poder darle curso a la gestión de crédito que está aprobada desde mayo de 2017. Pero para poder efectivizarse, se necesita este punto que, hasta el momento, las partes no han terminado de acordar la letra chica del acuerdo", agregó en relación a la gestión del financiamiento. "Nosotros venimos insistiendo muy fuertemente al Ministerio de Finanzas para que logren ponerse de acuerdo y eso nos permitan avanzar con nosotros", dijo.

"Hoy no tenemos todavía certeza sobre ninguna de las dos cosas: ni el acuerdo de garantía final, ni la no objeción del organismo para avanzar con la apertura de los sobres Nº 2. Estimamos que esto se va a dar en un breve lapso", completó.

En cuanto a los tiempos de cada uno de los puntos, Saglione indicó que "aspiro a que la no objeción pueda llegar a darse en el transcurso del presente mes. De los plazos del acuerdo de Garantía, no estoy en condiciones de hacer estimaciones, porque depende de la voluntad y de la predisposición de los funcionarios nacionales que trabajan en esta materia", completó.



LO HECHO HASTA AHORA

El pasado 6 de septiembre del 2017 se abrieron los sobres con los antecedentes técnicos de empresas que llevarán adelante los cinco tramos de construcción de la Segunda Etapa del Acueducto Desvío Arijón, con un presupuesto oficial de $ 2.631.677.203.

En la oportunidad, 15 empresas presentaron ofertas técnicas: la UT conformada por Pose SA Oshi SA; la UT Tecsa Sa Panedile Argentina SA Eleprint SA; Milicic SA; la UT JCR SA – Proyección Electroluz SRL; la UT Edeca SA Nestor Julio Guerechet SA; UT Coemyc SA Mundo Construcciones SA; UT WERK SRL Del Sol SRL; UT Cocyar SA Winkelmann SRL Pilatti SA; UT Pecam SA Obring SA Brajkovic; Deca Vial SAICAC; UT Riva SA Burgwardticia SA; UT Cartellone Construcciones Civiles SA Goetze Lobato Engenharia LTA; UT Víctor Contreras SA Dinale SA; UT Peitel SA Servicios Vertua SA; y UT Vial Agro SA Ecosur SA.



TRAMOS Y TIEMPOS

El acueducto beneficiará a 8 localidades, alcanzando a una población de 120 mil habitantes con una proyección de diseño a 30 años de más de 180 mil habitantes.

La obra se hará en 5 tramos: Desvío Arijón-Estación Elevadora Nº 2 en Matilde (10 km. $417 Millones y 24 meses de plazo), Matilde-Estación Elevadora Nº 3 en San Carlos Centro (20 km, $435 millones y 18 meses de plazo); san Carlos Centro hasta San Mariano (Estación Elevadora Nº 4, en el cruce con la ruta 10. 24 km, 435 millones, 24 meses), Estación Elevadora 4 hasta la Nº 5 que está sobre la ruta 19 en la proximidad del cruce con la 34 ( 27 km, $585 millones, 18 meses de plazo y de allí hasta Rafaela (28 km. $695 millones 24 meses).