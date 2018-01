Nicolás Gorosito fue cedido al Albacete

Hay nuevo destino en el fútbol español para el rafaelino Nicolás Gorosito. El zaguero que surgió de Ben Hur ha acordado su fichaje por el Albacete y lo hará cedido hasta final de temporada. Así pues, el ya ex jugador de Getafe y Slovan de Bratislava buscará en Segunda División los minutos que no ha tenido esta temporada en la elite.

El acuerdo se firmará en su totalidad este lunes. Y es que en esta campaña 2017/18 Gorosito tan sólo ha sido protagonista en un encuentro. Fue en Copa del Rey frente al Alavés, en donde disputó los únicos 90 minutos. En Liga no ha debutado y en el otro choque copero, tampoco jugó.

Gorosito ocupa la posición de defensa central y el año pasado disputó 26 partidos oficiales con el conjunto madrileño que ascendió a Primera división. La inminente salida del capitán del Albacete, Adri Gómez, quien posiblemente se marchará cedido al Mérida, abre la puerta al defensa procedente del Getafe.

Gorosito posee la nacionalidad eslovaca, país en el que estuvo jugando durante cuatro temporadas en las filas del Slovan de Bratislava. Con esta incorporación, el conjunto manchego ya ha firmado a tres nuevos futbolistas en el marcado de invierno después del guardameta Rubén Miño y el delantero hispano-paraguayo Javier Acuña.

Nico intentará hacer realidad el deseo de ascender por segundo año consecutivo, aunque no parece fácil. El Albacete marcha duodécimo en la tabla de posiciones con 28 puntos, a 8 unidades de los puestos de play offs.

El dato alentador es que su nuevo equipo se impuso este domingo al Granada por 2 a 1.



SE SUMA A AVELDAÑO

Cabe mencionar que en el torneo de Segunda División de España viene jugando desde el comienzo de la temporada otro rafaelino, Lucas Aveldaño. El defensor milita en el Tenerife, que está undécimo con 29 puntos en la tabla, y que cayó este fin de semana ante el Zaragoza por 1 a 0.