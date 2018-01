BUENOS AIRES, 15 (NA). - Los turistas gastaron $ 22.400 millones en la primera quincena de enero y concretaron una estadía "menor de lo habitual", al ser de 4,3 días en promedio, indicó ayer la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME)."Sin explosión de turistas ni de ventas, se gastaron $ 22.400 millones en la primera quincena", señaló el sondeo.La entidad consideró que "la temporada 2018 viene presentándose con comportamientos atípicos"."Los turistas viajan más salteado, estadías cortas pero con una o dos frecuencias en la estación veraniega", evaluó.Asimismo, calculó que "con una estadía promedio de 4,3 días, algo menor de lo habitual, y un gasto diario aproximado de $ 920, se llevan gastados $ 22.400 millones, 28,5% más que en la primera quincena de enero 2017"."Las ventas minoristas se mueven poco", analizó y puntualizó que "las familias compran reducido todo lo vinculado a rubros que no hacen a sus vacaciones y eso se nota en las calles, que si bien están repletas de gente, pocas circulan cargando bolsas".Aclaró que "los bares y restaurantes se mantienen con buena actividad".Subrayó que "en función de esas variables, se elige" y el balance para la Argentina no es "malo"."En los primeros quince días del año viajaron 5,7 millones de turistas por las diferentes ciudades del país, 6% más que en la misma época del 2017", resaltó."Hay precios para todos los bolsillos, aunque para los que buscan turismo-shopping el país no es competitivo, para el resto sí", destacó.Según el estudio, "la primera quincena podría haber sido mejor si no fuera porque 1,5 millones de turistas se fueron a veranear a las playas uruguayas, chilenas o brasileñas"."Sólo a Uruguay se estima que habrían llegado 750 mil argentinos en la primera quincena, que es la más fuerte, y a Brasil 400 mil", apuntó.Comparó que "para una familia de cuatro personas, dos adultos y dos menores, que vive en Ciudad de Buenos Aires, viajar una semana a Mar del Plata es 9% más barato que hacerlo a Punta del Este, 11% más económico que Florianópolis, 36% respecto de Santiago de Chile y 75% más barato que Miami"."Pero saliendo desde San Juan, Santiago de Chile es 20% más económico que Mar del Plata y cuesta 20% menos que Santa Teresita o incluso que Villa General Belgrano", estimó.