Se aguarda mensaje para nuestro país

BUENOS AIRES, 15 (NA). - El papa Francisco arribará mañana a Chile para comenzar con su sexta gira por América Latina y con la promesa de enviar un mensaje a la Argentina, país que continúa sin visitar.El Sumo Pontífice recorrerá varias zonas de la nación trasandina y de Perú para abogar por los indígenas, visitar el corazón de la Amazonía y reanimar a una iglesia devastada por los escándalos de pedofilia.Si bien Bergoglio no tiene previsto regresar a su tierra natal, referentes de su entorno explicaron que el vuelo que lo llevará a Santiago sobrevolará territorio argentino, por lo que tiene planeado entregar una carta al presidente Mauricio Macri, tal como indica el protocolo del Vaticano para estos casos."Debemos pasar sobre la Argentina, por lo tanto debe enviar un mensaje y entonces será un telegrama interesante", afirmó el vocero papal Gerg Burke.Francisco ya había cumplido con este compromiso en julio de 2015, cuando pasó por el espacio aéreo nacional para dirigirse a Asunción del Paraguay en el marco de otra gira."Al sobrevolar la amada patria argentina para dar comienzo a mi visita pastoral a Paraguay, me alegra enviar un cordial saludo a vuestra excelencia, expresando mi cercanía y afecto a esta querida nación, para la que pido al señor copiosas gracias que le permitan progresar en los valores humanos y espirituales, acrecentando el compromiso por la paz y la justicia", había escrito en aquel entonces.Por su parte, el vocero del Episcopado local, el padre Jorge Oesterheld, sostuvo que "sin dudas" Bergoglio "tiene ganas de venir" a Buenos Aires, pero señaló que ante cada gira "tiene en cuenta su agenda, su visión geopolítica y el proceso que está viviendo cada uno de los países"."No es por falta de ganas. No debe ser nada fácil combinar sus ganas con la agenda impresionante que tiene y los procesos que se van viviendo en cada uno de los países", señaló en declaraciones radiales.Este será el sexto viaje del Papa a América Latina, después de Brasil (2013), Ecuador, Bolivia y Paraguay (2015), Cuba (2015), México (2016) y Colombia (2017).Chile se encuentra en plena transición política después de la victoria en las elecciones presidenciales del multimillonario conservador Sebastián Piñera, quien asumirá el cargo en marzo.El papa será recibido por la presidenta saliente, Michelle Bachelet, una laica que promovió el matrimonio homosexual y la despenalización del aborto, medidas muy criticadas por la iglesia.Perú, en tanto, es sacudido por una grave crisis política tras el indulto otorgado al expresidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por corrupción y crímenes contra la humanidad, lo que desató una ola de protestas.