Santo Tomé, aún sin la conexión a la toma

En agosto pasado, se había anunciado con bombos y platillos que Santo Tomé, Sauce Viejo y Desvío Arijón comenzarían a recibir agua del acueducto. Sin embargo, 5 meses después, la primera de las localidades todavía no tiene el servicio.

Así lo dijo el Ministro de Infraestructura y Transporte, José Garibay, quien aclaró que "la red existente no se modificará, sino que se adaptará para recibir agua del acueducto". Habrá dos cisternas que permitirán almacenar el agua potabilizada para luego ser distribuida por la red ya existente. De esta manera, en un principio se van a cubrir 18.000 de las 22.500 conexiones que tiene en la actualidad la red local, lo cual representa un 80% de su totalidad.

Pero, todavía no hay nada. De acuerdo al diario El Litoral, aún deben definirse "aspectos técnicos para la conexión".

Por lo pronto, el santotomesino tampoco sabe cuánto le va a costar el servicio, porque la Provincia se compromete a proveer de manera gratuita el agua por 4 meses. Pero, después, se debía aplicar una "tasa retributiva de servicios sanitarios". Pero todavía no se aprobó la Tributaria en Santo Tomé, porque la oposición bloqueó este punto.