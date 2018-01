Instalar preguntas y no verdades

Lelio y Vega están centrados en la promoción de su película, producida por los hermanos Larraín y ganadora del Oso de Plata en el Festival de Berlín."Nos tiene felizmente secuestrados", bromeó Lelio.El sitio Gold Derby la coloca al frente de las predicciones de la categoría a mejor cinta de habla no inglesa de los premios de la Academia estadounidense."Cuando una película gana un premio así (de) importante, hay una visibilidad que se consolida, significa que la película va a ser vista por mucha gente y eso no puede sino ser bienvenido", destacó el también director de "Gloria"."Pero tampoco hay que obsesionarse demasiado con los premios porque las películas no son caballos de carrera, son artefactos sensibles, delicados", aclaró.Vega confesó que se los toma "con muchísimo humor". "Trato de ponerme el vestido que mejor me quede".La prensa especializada aplaude la interpretación de la actriz, de 28 años. La revista Vanity Fair, por ejemplo, escribió que la cinta "no hubiera resultado sin esta estrella"."Gratamente impactantes", respondió Vega sobre las críticas positivas de su trabajo."Nuestra película, al menos para mí, pretende instalar preguntas más que proponer verdades o respuestas", reconoció.