Defendió a Gendarmería en el caso Maldonado

BUENOS AIRES, 15 (NA). - La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió el accionar de la Gendarmería en el caso Santiago Maldonado y aseguró que "hubo sectores interesados en construir una versión que involucraba" a esta fuerza con "una desaparición forzada que no fue"."Al final la verdad salió a la luz. Desde el Gobierno nacional nos mantuvimos en un lugar y se demostró que no nos equivocamos", destacó la funcionaria.Fue al participar durante la noche del sábado en el programa televisivo que conduce Mirtha Legrand, durante el cual celebró que "la verdad" respecto a lo que le ocurrió al joven artesano "salió a la luz"."Hubo una presión que fue muy fuerte, muy dura, que yo personalmente la sufrí mucho", explicó respecto a los días en los que no se sabía el paradero de Maldonado.Para la ministra, "hubo una construcción para poner al Gobierno en un lugar donde no estaba" y "se jugó con volver a lo peor de nuestra historia que fueron los desaparecidos".En este sentido, cuestionó a los "maestros que dieron clases sobre este tema" y que, a su entender, "ahora deberían admitir que se equivocaron"."Hubo sectores interesados en construir una versión; una historia de que a Santiago Maldonado lo había secuestrado y torturado la Gendarmería y eso se demostró que no era así", resaltó Bullrich.La funcionaria señaló que el juez federal Gustavo Lleral "estableció junto a 55 peritos que Maldonado murió ahogado y que su cuerpo estuvo en el agua desde el primer día de su desaparición".Por otra parte, la jefa de la cartera de Seguridad recordó que "en el medio" del caso por el joven "hay un drama, una muerte, una situación difícil para una familia y para todos".Finalmente, subrayó que el Gobierno "siempre sostuvo" que al joven había que buscarlo en el río Chubut, donde había sido visto por última vez y criticó a la "negativa muy fuerte por parte de todo un mundo" que insistía en que "Gendarmería se lo había llevado en un camión"."Lo que pasa es que desde el primer día se planteó que trabajar la idea de buscarlo en el lugar era querer desviar la atención, nosotros desde el primer día lo hablamos y dijimos que había que buscarlo en el último lugar donde se lo vio", explicó.