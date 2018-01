"Queremos apuntar a una localía fuerte"

Luego de una primera rueda un tanto irregular, pero que terminó con una muy buena victoria, Atlético tiene los cañones enfocados en la segunda mitad de la fase inicial que comenzará el viernes. El equipo celeste intentará comenzar el año deportivo como lo terminó, ya que en el cierre venció a Sportsmen Unidos de Rosario y ahora recibirá a otro rosarino, El Tala, en el Interzonal.

Con un récord de tres triunfos y cuatro derrotas, está con la expectativa de mejorar y con eso meterse en los play offs.

El entrenador Marcelo Miretti se refirió a modo de balance de lo hecho hasta el momento, que "terminamos con una sonrisa porque con los últimos resultados positivos mantuvimos la localía, que era lo que queríamos. Mas allá que se nos escaparon juegos de visitante, vemos que el equipo está competitivo y vamos a intentar lograr el primer objetivo, que es clasificar".

De todos modos, aclaró que no es lo que esperaba en lo previo. "Nosotros pretendíamos uno de los primeros dos juegos de visitante (El Tala y Rivadavia) intentar ganarlo, pero no pudimos. Igualmente siempre de visitante estuvimos a la altura de las circunstancias, a punto de ganar, y lo conseguimos una vez. Ahora queremos apuntar a la localía fuerte".

La partida del equipo de Mariano Ceruti generó un problema, pero más allá de eso el coach aportó claridad en el tema. "Mariano tenía un problema familiar que lo planteó. Aunque lo siente el equipo y nosotros también, no nos dolió para nada porque lo entendimos y sobre todo lo apoyamos, es la realidad. Cuando suceden estas cosas hay que entender el buen accionar que tuvo, porque fue claro con todos y aparte con nosotros se comportó siempre muy bien, y no podíamos hacer otra cosa que dejarlo ir".

No obstante, agregó que "el equipo actuó bien así todo sin Bebo, pudimos ganar el partido contra el puntero en casa. Ahora tenemos un equipo mas joven de lo que teníamos, y vamos a intentar darle mas dinámica a nuestro juego".

En cuanto a su reemplazante, Nicolás Rodriguez, Miretti lo describió como un perimetral que "tiene mucho tiro de tres puntos, es buen defensor. Esperamos que nos de ese tiro, un salto de calidad ahí que fue un déficit en la primera rueda. Y nos va a poner mas duros atrás. En los entrenamientos lo vimos responsable defensivamente".

En cuanto a la Zona que está afrontando la Crema en la Liga Provincial, coincidió en que es la más dura y pareja. "Yo creo que si. Porque está la pauta que los dos equipos que quedaron últimos le ganaron a los punteros. Es la más dura de todas, y agregale a eso el interzonal que nos tocó (El Tala). Pero no nos quejamos, al contrario, si nos metemos en este tipo de torneos es para jugar contra los mejores y así desarrollar mas los jugadores del club, que son muchos. Cuando enfrentás a los mejores mas te desarrollás y aprendés, que es lo que mas estamos buscando".