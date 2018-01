Benavides, a un paso de la punta

El argentino Kevin Benavides (Honda) logró ayer mantenerse en el segundo puesto por detrás del francés Adrien Van Beveren (Yamaha) en la clasificación general de motos en el Rally Dakar, que suspendió la sexta etapa de este lunes, que era el ingreso a la Argentina por Salta, debido a las malas condiciones climáticas -ver aparte-.

El francés Antoine Meo (KTM) ganó la etapa en motos y el francés Adrien van Beveren (Yamaha) conservó la cabeza de la general. Este es el segundo triunfo para Meo en esta edición. El piloto de KTM completó los 498 km de especial en 5 horas 24 minutos y 01 segundos, delante del estadounidense de Honda Ricky Brabec (a 1 min 08 seg) y del australiano Toby Price (KTM, a 2 min 45 seg). Van Beveren cedió casi nueve minutos con Meo mientras que el español Joan Barreda, ganador de la etapa del sábado y quien sufrió una lesión en su rodilla tras una caída, acabó octavo. El argentino Kevin Benavides (Honda) es segundo de la general, a 22 segundos de Van Beveren, mientras el austriaco Matthias Walkner (KTM) es tercero, a 6 min y 34 seg del líder.

Por su parte, el francés Stéphane Peterhansel (Peugeot) logró este domingo la victoria en la novena etapa del Dakar, y el español Carlos Sainz conservó el liderato de la prueba en la categoría Autos. Un día después de ceder casi dos horas por un problema mecánico, Peterhansel, el piloto más condecorado de la historia del Dakar con 13 títulos, marcó un registro de 5 horas 15 minutos y 18 segundos en los 498 km de especial cronometrada y finalizó por delante de su compatriota Cyril Despres, a 49 segundos, y del catarí de Toyota Nasser Al-Attiyah, a 2 min y 12 segundos. Sainz acabó quinto, a 7 min y 4 segundos del ganador, y mantiene cómodamente el primer lugar de la clasificación general, con una renta de 1h 06min 37seg con Al-Attiyah y de 1h 13min 42seg con Peterhansel, segundo y tercero respectivamente.

Hace 24 horas, Pablo Copetti (Yamaha), el mejor argentino ubicado en el clasificador general de la categoría Cuatriciclos, decía “adiós” al Rally Dakar 2018. Desde entonces, el 3er lugar lo ocupó otro cordobés, Jeremías González Ferioli (Yamaha), teniendo por detrás al debutante Nicolás Cavigliasso (Yamaha), también hombre de la provincia de Córdoba. Pero este domingo, las noticias fueron buenas para los representantes argentinos: el peruano Alexis Hernández (Yamaha), que se encontraba 2° en el global, se retrasó considerablemente, al punto de que tras la llegada de 16 máquinas él aún no había arribado, cuando había sido el 8° cuatriciclo en partir desde Uyuni. Ello generó que tanto González Ferioli (5° ayer, a 22m27s de la punta) como Cavigliasso (7°, a 23m19s), lo superaran y completen, por el momento, el podio de la categoría, que es liderado por Ignacio Casale (Yamaha). Precisamente, el chileno finalizó 3° la sección (a 5m20s del líder), por lo que volvió a ampliar la distancia con sus perseguidores. Ahora, el vencedor de la Odisea en 2014 aventaja por 1h45m20s a González Ferioli, y por 1h49m19s a Cavigliasso. La etapa de ayer, que contó con el especial más largo para la categoría (498 kilómetros) de toda la edición, fue ganada por Simon Vitse (Yamaha), con un tiempo de 6h52m32s. Lo escoltó Marcelo Medeiros (Yamaha), a 3m27s.

Por último, el camión Iveco del Equipo YPF Infinia Diesel del argentino Villagra cumplió con otra gran actuación al llegar en el segundo puesto. El Coyote Villagra, Adrián Yacopini y Ricardo Torlaschi marcaron 4h28m43s y quedaron a poco más de cinco minutos del Kamaz de Dmitry Sotnikov, ganador del día. En el tercer puesto, llegó Airat Mardeev, y detrás Eduard Nikolaev, rival directo del argentino pero quien cuenta con los laderos del poderoso equipo soviético. El ruso domina la general con 28h15m06s y el trío argentino está como escolta, a 46m25s, tras descontarle otros tres minutos.



LAS CLASIFICACIONES

Autos (8ª Etapa): 1º S. Peterhansel (Peugeot) 05:15.18; 2º C. Despres (Peugeot) 05:16.07; 3º N. Al-Attiyah (Toyota) 05:17.30; 4º B. Ten Brinke (Toyota) 05:20.18; 5º C. Sainz (Peugeot) 05:22:22 y 6º O. Terranova (ARG/Mini) 05:25.18.

Autos (General): 1º C. Sainz (Peugeot) 27:04.00; 2º N. Al-Attiyah (Toyota) 28:10.37 y 3º S. Peterhansel (Peugeot) 28:17.42.

Motos (8ª Etapa): 1º Antoine Meo (FRA/KTM) 05:24:01; 2º Ricky Brabec (USA/Honda) 05:25: 09'; 3º Toby Price (AUS/KTM) 05:26: 46' y 4º Kevin Benavides (ARG/Honda) 05:29:53.

Motos (General): 1º Adrien Van Beveren (FRA/Yamaha) 27h.22:03; 2º Kevin Benavides (ARG/Honda) a 22 seg y 3º Matthias Walkner (AUS/KTM) a 6:34.

Quads (8ª Etapa): 1º Simón Vitse (Al Desert) 06:52:32; 2º Marcelo Medeiros (Taguatur) 06:55:59; 3º Ignacio Casale (Casale Racing) 06:57:52; 4º Axel Dutrie (Drag) 07:03:04; 5º Jeremías González Ferioli (ARG/Consultores) 07:14:59...18º Pablo Novara (ARG/Can-AM) 08:16:29.

Quads (General): I. Casale (CHI/C.Racing) 33:53:03; 2º J. González Ferioli (ARG/Consultores) 35:38:23; 3º Nicolás Cavigliasso (ARG/Team Al Desert) 35:42:22...20º Pablo Novara (ARG(Can-Am) 44:50:27.

Camiones (8ª Etapa): 1º Ton Van Genugten (Kamaz) 04:23:32; 2º Federico Villagra (ARG/Iveco) 04:28:33 y 3º Eduard Nikolaev (Kamaz) 04:30:00.

Camiones (General): 1º E. Nikolaev (RUS/Kamaz) 28:15:06; Federico Villagra (ARG/Iveco) 29:01:31 y 3º Martin Macik (CHE/Big Shock) 31:44:31.