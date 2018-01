Auto cayó en canal de La Rubia

Según informó LA OPINION online en su web este domingo, se conocieron detalles de un accidente de tránsito ocurrido en la ruta nacional 34, a la altura del kilómetro 352, jurisdicción de La Rubia. Trabajó personal de la Unidad Regional XIII de Policía luego de informarse sobre que un utilitario Renault Kangoo manejado por un hombre de 48 años de edad, acompañado por un joven de 25 años, una muchacha de 22 años de edad y una beba de 6 meses de vida, residentes en la ciudad de Ceres, resultó única parte de un accidente de tránsito. Todo indicaría que el conductor perdió el control del rodado, y que este impactó en una de las cabeceras de un puente y cayó a un canal. Al respecto se supo que los ceresinos fueron trasladados al Hospital de la población de origen, donde se diagnosticaron lesiones de carácter leve, que no revisten gravedad.



CHOQUE DE CAMIONES

Asimismo, tomó intervención la Policía de la localidad de Las Avispas, departamento San Cristóbal, en un accidente de tránsito protagonizado por dos camiones sobre la ruta provincial 2, donde afortunadamente no hubo que lamentar víctimas personales. Resultaron partes un camión Ford Cargo con acoplado y sin carga al comando de Edgardo Manuel Gauna, de 29 años de edad y domiciliado en la Santa Silvina (provincia de Chaco), y un Fiat Iveco con acoplado transportando girasol, guiado por José Walter Suárez, de 29 años, con domicilio en la provincia de Córdoba. Ambos conductores no exhibieron lesiones, en tanto se constataron daños materiales en ambos vehículos.