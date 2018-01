Problemas por entrega de la Tasa Municipal

La entrega en domicilios no correctos de boletas de la Tasa Municipal de nuestra ciudad, genera malestar entre quienes se ven inmersos en dicha situación.

Vecinos del barrio 30 de Octubre hicieron conocer a este portal online, su preocupación porque las boletas de pago de la Tasa General de Inmuebles de la Municipalidad local correspondientes a los seis primeros meses del año, llegaron a sus manos gracias a la gentileza de vecinos que las recibieron en sus respectivos domicilios, muchos de ellos ubicados a importante cantidad de metros del inmueble destinado.

De acuerdo a uno de los ciudadanos, "en mi caso, (calle Tucumán al 800) tuve acceso a las boletas gracias a la gentileza de un vecino que las recibió en su domicilio".

Seguidamente aportó "esto ocurrió en la tarde del sábado 13 de enero, y el pasado miércoles 10 de este mes figura como fecha de vencimiento de la boleta".

Además, se escuchó "el lunes 15 iré a abonar y deberé pagar con recargo. Se podrá decir que no es mucho dinero la diferencia, pero también es verdad que no debió ocurrir esto. Que por otra parte no es la primera vez que sucede en el caso de reparto de boletas para pagos municipales".

Finalmente, el vecino sentenció "sería bueno que de ahora en más no ocurran este tipo de situaciones".