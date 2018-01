La problemática de los lavacoches en Rafaela

En pleno verano de altas temperaturas el tema lavacoches también vuelve a levantar la temperatura del debate y discusión en un intento de cargar las tintas al nuevo Concejo netamente opositor. Se inicia así una serie de rondas de diálogo y escucha de los distintos sectores que se involucran en esta problemática.La política de inclusión, no prohibición, no erradicación y mejoramiento de la prestación del servicio de los lavacoches que vino llevando adelante la gestión de Luis Castellano prácticamente desde sus comienzos con el intento por contener, acompañar y capacitar a los lavacoches, reclaman ahora una regulación definitiva por el nivel de conflictividad que se han producido en los últimos meses.Si bien este tema de los lavacoches ya fue abordado en el Concejo Municipal en distintos momentos desde 2009, diferentes hechos de inseguridad en zona céntrica han puesto el tema en el tapete desde el crimen de Silvia Suppo en 2010. Por esta situación, diferentes estudios de opinión se han realizado, incluso contabilizo uno de mi autoría, que luego el municipio adoptó casi con similitudes.En 2014, de acuerdo al documento académico elaborado por Laura Lencioni y Romina Rébola “Acompañamiento de Proceso de Lavacoches desde la Investigación Acción” (2016) se describe la experiencia de acompañamiento que desde el Instituto de Investigaciones Tecnológicas y Sociales para el Desarrollo Territorial (PRAXIS-UTN) se realizó en el Proyecto “Lavacoches” desde julio de 2014, a partir de un diagnóstico que minimizaba la conflictividad entre lavacoches y el resto de los actores, exigiéndose algún marco regulatorio.A partir de allí se plantea un proceso de largo plazo y de acuerdos entre los distintos actores para abordar diversas soluciones, regular y controlar la actividad, etc.En 2015 se desarrolló el Programa Municipal Lavacoches, que consistía en capacitar a quienes desarrollan esa actividad.En 2016 se realiza desde la Secretaría de Desarrollo Social una encuesta a comerciantes del centro sobre la situación de lavacoches para delinear acciones futuras tendientes a su ordenamiento. Este trabajo nunca fue divulgado y conocido en la opinión pública, algo que vuelve a provocar malestar en el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región por no haber tomado en cuenta sus consideraciones a pesar de haberse propuesto una Mesa de gestión de los lavacoches.A partir de esa situación no volvió a conocerse qué tipo de acciones se estaban llevando a cabo hasta hoy, que los pocos concejales del oficialismo vuelven a poner sobre la mesa un proyecto de Ordenanza.¿Se logrará esta vez subsanar la problemática de los lavacoches con un marco regulatorio?