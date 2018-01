Alfredo Pussetto jugará en Temuco

Final de la novela. Alfredo Pussetto, como se preveía luego de no presentarse a la pretemporada de Atlético para la continuidad del torneo de la B Nacional, no seguirá en barrio Alberdi.El goleador de la división Reserva, con dos encuentros en primera división, fue anunciado en la víspera como nuevo jugador del Club Deportes Temuco, en Chile. En conflicto con la institución, el delantero de 19 años -hermano de Ignacio Pussetto, hoy en Huracán- se declaró libre al ser jugador mayor de 18 y no tener contrato firmado con la Crema.Como es natural cuando se presentan estas situaciones, lamentablemente cada vez más frecuentes en el fútbol profesional, hay diversas conjeturas sobre los motivos de una y otra parte para una relación que se fue resquebrajando. Pero teniendo el final que se venía intuyendo con una pérdida de un capital para Atlético, tomando en cuenta el tiempo y dinero invertido en la formación de quien era una de las buenas promesas, pero sin chances en el primer equipo a partir de la llegada de otros delanteros para la aspiración de luchar por el ascenso.El atacante firmó por una temporada con su nueva escuadra y realizó las primeras declaraciones a medios chilenos: “Me inicié en Atlético. Estuve cinco años allá y ahora pasé a Deportes Temuco”, señaló, para agregar luego que “los primeros desafíos son adaptarme y después crecer como jugador y como persona”.El oriundo de Cañada Rosquín, manejado por el agente Pablo del Río, se autodefinió como "un jugador rápido, potente y que va de frente siempre”. Además aclaró que se siente cómodo al jugar con el perfil cambiado.Con la llegada del exAtlético Rafaela, Deportes Temuco completó cuatro refuerzos. Los nuevos jugadores son los argentinos Alfredo Abalos y Guillermo Hauche. A ellos se suma el lateral derecho Patricio Jerez, quien el lunes se incorporaría al plantel.PRIMEROS MOVIMIENTOS FUTBOLISTICOSFue un sábado con fútbol en el cierre de la semana más exigente de la pretemporada de Atlético de Rafaela.El técnico Lucas Bovaglio dispuso, en el Nuevo Monumental, un ensayo pensando en los primeros amistosos de la semana. El primer equipo titular alistó a Ramiro Macagno; Lucas Blondel, Stéfano Brundo, Francisco Ortega y Gianfranco Ferrero; Lucas Pittinari, Facundo Soloa y Jorge Velázquez; Alexis Nicolás Castro; Maximiliano Casa y Gonzalo Klusener.En tanto, la segunda formación en cancha fue con Matías Tagliamonte; Oscar Carniello, Wilfredo Olivera, Franco Lazzaroni y Nicolás Dematei; Enzo Gaggi, Emiliano Romero y Angelo Martino; Darío Gandín; Mauro Albertengo y Manuel Bustos.Luego de una dura semana de trabajo, con concentración incluida en el predio María, Atlético tendrá descanso este domingo y volverá a entrenar el lunes. Recordemos que los encuentros preparatorios previstos en lo inmediato son el miércoles, en Paraná ante Patronato, y el sábado en Bella Vista ante Newell's Old Boys.