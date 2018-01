En 2.100 el mundo dispondrá de 11.200 millones de habitantes

El crecimiento de la población mundial se vuelve cada vez más lento y se acentúa su envejecimiento. Esa es apenas una de las conclusiones a la que se llega en “Proyecciones estadísticas mundiales. Hacia los años 2050-2100” que difundió el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC) -sobre el cual desarrolló el informe presente El Litoral- en base a datos de numerosos organismos internacionales, y que incluye un completo análisis por continente, un panorama de nuestro país y un capítulo especial destinado al envejecimiento poblacional.

La tierra tenía en el año 2015 una población de 7.349.472.099 personas; para el año 2050 ésta alcanzará los 9.725.147.993 personas, y en 2100 la cifra se elevará a 11.212.916.100. La Argentina en tanto alcanzará su máximo histórico en 2085, cuando superará los 59 millones de habitantes. Todas las regiones experimentaron un aumento considerable en la esperanza de vida, desde el año 1950. Para 2030, se estima que serán 1.400 millones de personas de 60 años o más en el mundo, y para 2100 serán 3.200 millones. Se calcula que se triplicará en poco más de 30 años la cantidad de personas que superen los 80 años, y se multiplicará por siete en poco más de siete décadas. Para el año 2100 se prevé que Asia y África concentrarán el 80 por ciento de la población mundial.

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el sitio web especializado “Population Pyramid”, para el año 2050 la población mundial se habrá incrementado en un 32,3 por ciento respecto al año 2015; en tanto que hacia el año 2100 las proyecciones medias estiman un crecimiento del 52,6 por ciento, siempre tomando como base el año 2015.

CONTINENTES

Africa: Tenía 1.186.178.282 habitantes en 2015, es decir el 16,1 por ciento de las personas del planeta. Se estima que esa cifra se duplicará en 2050, por lo que alcanzará la cifra de 2.477.536.324 de personas, es decir un aumento del 108,9 por ciento en los próximos 35 años, bastante por encima del 32,3 por ciento que se estima en promedio para toda la población mundial. Hacia el año 2100, África alcanzaría los 4.386.591.069 habitantes, o sea, un 270 por ciento más que en el año 2015 y más de cinco veces el porcentaje promedio de crecimiento a nivel mundial. Este crecimiento se lentificará, aunque ese “freno” será mucho menor que el promedio mundial.

América del Norte. Estados Unidos y Canadá (según la definición de la ONU no está incluido México) tenían 357.838.035 habitantes en 2015. En 2050 llegarán a los 433.113.731, o sea un 21 por ciento más, en tanto que hacia el año 2100 alcanzaría los 500.143.198, es decir un aumento del 39,8 por ciento en los próximos 85 años. En ambos casos, la cifra de crecimiento está por debajo de la estimación para la media mundial (52,6 por ciento). La tasa de crecimiento anual ya muestra una caída importante a partir de mediados del siglo XX, se estabiliza entre los años 1970 y 1990, y comienza a bajar nuevamente. Si hoy Norteamérica implica algo menos del 4,9 por ciento de la población mundial, en el año 2050 este porcentaje bajará hasta el 4,5, valor que será similar en 2100.

América Central: Sumado México, tenía en el año 2015 unos 172.740.074 habitantes, el 2,35 por ciento de la población mundial. Se espera que para 2050 llegue a los 228.924.705, lo que significará un crecimiento del 32,5 por ciento, dos décimas más que el promedio que se espera para todo el planeta en ese año. A partir de allí, la población comenzará a descender y en 2100 se ubicará en una cifra estimada en 216.959.108 personas. Una pérdida de doce millones de habitantes es esperada entre 2050 y 2100. En 2100 la participación centroamericana dentro de la población mundial descenderá a 1,9 por ciento. En el caso de América Central más México no sólo se prevé una lentificación del crecimiento de la población, sino que se espera que a partir del año 2050 ésta empiece a disminuir.

América del Sur: Nuestro subcontinente tenía 418.447.195 habitantes en el año 2015 (el 5,7 por ciento de los habitantes del mundo). En los siguientes 35 años, es decir en 2050, llegará a los 507.222.725, con un crecimiento poblacional del 21,2 por ciento, pero su peso en la población mundial descenderá al 5,2 por ciento, en tanto que hacia el año 2100 la población sudamericana, al igual que la de Centroamérica, habrá descendido con respecto a la prevista para 2050, y alcanzaría los 464.003.132 personas.

Asia: Conviven en el gigante 48 países, entre ellos, los dos más poblados del mundo: China e India que contienen más del 60% de la población del continente. En el año 2015 estos 48 países representaban el 60% del total de la población mundial con 4.393.296.013 habitantes. Hacia el año 2050 esta participación va a caer al 54,2 por ciento, en tanto que hacia el año 2100 su participación en el total de la población mundial seguirá disminuyendo hasta llegar al 43,6 por ciento.

Europa: El continente está compuesto por 50 países; muchos de ellos surgieron luego de la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), el desmembramiento de la ex Yugoslavia y la división de la vieja Checoslovaquia, aunque también “las dos Alemanias” se transformaron en una. Europa está lejos de ser un continente homogéneo en lo étnico, cultural o religioso.

En 2015, contaba con 738.442.070 habitantes, el 10 por ciento de la población mundial. Para 2050 su participación será del 7,3 por ciento, mientras que hacia el año 2100 seguirá bajando y representará el 5,7 por ciento de los habitantes del mundo. Se espera que llegue a su máximo histórico de población en el año 2020, y luego comience a bajar.

Oceanía: El más pequeño en términos demográficos, además de físicos, el continente contaba en 2015 con una población de 39.331.130 de habitantes, apenas el 0,5 por ciento de la población mundial, pero llegará a 56.609.459 en 2050, lo que representaría un crecimiento del 43,9 por ciento con respecto al año 2015 y contendrá al 0,6%. Hacia 2100 se espera que la población de Oceanía llegue a los 71.128.695 habitantes, un crecimiento del 80,8% en este período de 85 años. En ambos casos, el crecimiento estará por encima del promedio mundial.