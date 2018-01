Antes de Australia, no pudo en Auckland

AUCKLAND, 14 (AFP-NA). - El español Roberto Bautista, quinta cabeza de serie, ganó el torneo de tenis de Auckland al derrotar al argentino Juan Martín del Potro (N.2) en tres sets, 6-1, 4-6, 7-5. El número 21 mundial logró así en dos horas y siete minutos su segundo título en el torneo neozelandés, que ya había ganado en 2016. Del Potro, que no había cedido ningún set durante la semana, no pudo conservar ninguno de sus juegos de servicio en la primera manga.Bautista siguió un plan eficaz: apuntó una y otra vez al revés del argentino con confianza antes de desbordarlo con ataques sobre su derecha. Del Potro, número 12 mundial, recuperó buenas sensaciones en el segundo set, que se llevó tras romper el saque de Bautista cuando ganaba 5-4. En el tercer y último set, Bautista rompió el servicio de Del Potro cuando el marcador era de 5-5 y sacó luego para ganar el encuentro.TIENE BUENOS INICIOSGanador en Auckland en 2016, en Chennai en 207, y de nuevo en Auckland, el tenista de Castellón acostumbra a iniciar en gran momento de forma sus temporadas, y son ya pues tres años consecutivos los que llega al Abierto de Australia, primer Grand Slam del año, con un título recién conquistado.Bautista logró asimismo el triunfo en las tres últimas finales que ha disputado de un torneo ATP, tras Chennai y Winston-Salem, y suma ya siete títulos en su carrera. Los dos jugadores participarán en el Abierto de Australia que comienza este lunes.Del Potro lo hará como cabeza de serie número 12, mientras que Bautista será el vigésimo cabeza de serie. Pese a la derrota ante Bautista, Del Potro, ganador en Auckland en 2009, dijo que estaba satisfecho con su juego, teniendo en cuenta que se está recuperando de su lesión en la muñeca. "Fue un buen comienzo de año para mí. No esperaba llegar a la final en mi primer torneo", declaró el argentino. La Torre de Tandil se lesionó en la muñeca izquierda en el torneo de Shanghai, hace tres meses."Jugué bien y espero hacerlo bien en Melbourne. Es un gran acontecimiento para mí, otro Grand Slam, lo que es increíble después de todos mis problemas en la muñeca", agregó Del Potro, que ingresará en el Top-10 de la clasificación mundial de la ATP que se publicará el lunes.En cualquier caso, Del Potro llega al primer Grand Slam del año como uno de los tenistas en mejor forma del circuito. En los últimos meses conquistó el Torneo de Estocolmo y alcanzó la final en Basilea, donde cayó ante Roger Federer. La Torre de Tandil, de 29 años, jugó la final número 30 de su carrera.PRIMER DIA EN AUSTRALIAEntre los argentinos habrá participación esta noche en el inicio del primer Grand Slam del año, con Diego Schwartzman como atracción principal. Su match vs. Dusan Lajovic será en el segundo turno de la cancha 22. Probablemente minutos antes sea el turno del debut para Federico Delbonis ante Gilles Muller en cancha 10 (en la noche argentina de domingo).Por último, en la cancha 12, abriendo la sesión, el uruguayo Pablo Cuevas chocará con el veterano Mikhail Youzhny mientras que, cerrando la velada, habrá un clásico sudamericano entre el argentino Leonardo Mayer y el chileno Nicolás Jarry.