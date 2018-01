"Lo principal es trabajar, luego se va ir dando todo"

Luego de trabajar dos temporadas en Independiente, Cristian Losano asumió un nuevo desafío. Se hizo cargo del plantel de Ben Hur y tendrá su primera experiencia dirigiendo en la Liga Provincial de Básquetbol.Su primera prueba fue el viernes, en el amistoso que el Lobo le ganó en el Coliseo del Sur a Atlético por 88 a 76. Pero el debut oficial será el domingo venidero en Villa Trinidad, cuando se retome la competencia por la Copa Santa Fe, en el arranque de la segunda rueda."Estoy contento. No esperaba una oportunidad tan rápido, uno siempre trata de crecer pero no creía que a tan poco de haberme alejado de Independiente se iba a dar. Ahora estamos pensando ya en la nueva etapa y dirigiendo", expresó el entrenador en diálogo con LA OPINION.Sobre lo que encontró en su primera semana de trabajo en el Coliseo del Sur, puntualizó que "me encontré con un grupo de dirigentes con muchas ganas, con un equipo tratando de encontrar su rumbo y con mucho calor (sonriendo). Es duro, pero estamos con muchas ganas".La diferencia de nivel entre un torneo local y la Liga Provincial es grande, pero el coach manifestó que se estuvo poniendo al día, como era lógico a partir de esta llegada a BH. "A la Liga la seguía por la Federación y en estos días ya me puse a ver muchos partidos que jugó Ben Hur y los otros equipos de la zona, para conocer más".Para su propósito de acomodar al equipo, tiene la ventaja que son todos protagonistas del medio local. "Hay cuatro jugadores (los que vinieron desde Independiente, los hermanos Pablo y Martín Rocchia, Juan Rodríguez y Sebastián Zenklusen) que dirigí hasta hace poco, y a los chicos de Ben Hur los conozco bien, lo mismo que René Vicens", acotó.Sobre el principal objetivo en este primer tramo de su función, expresó que "la principal idea es trabajar, a partir de ahí se va ir dando todo. Con laburo, con mejorar de la cabeza porque no vienen de una primera rueda. El resultado va a salir del trabajo".Finalmente, sobre la inserción de los juveniles, acotó que "voy a dirigir categoría U19, aparte de primera. La idea es potenciar los chicos de U19 y U21, en esta categoría le va a servir mucho este año, y si el Club sigue jugando la Liga Provincial va a ser muy provechoso para el club".