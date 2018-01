Los partidos de la octava fecha

El venidero fin de semana, del 19 al 21 de enero, se reanuda la Liga Provincial de Básquetbol con la disputa de la octava fecha. Estos son los partidos programados:A. Sastre vs. A. Carcarañá; Almagro de Esperanza vs. Temperley; Brown de San Vicente vs. Argentino de Firmat y el Interzonal: Central San Javier vs. Racing de San Cristóbal.Campaña de Carcarañá vs. CACU de Ceres; 9 de Julio de Rafaela vs. Alma Juniors de Esperanza; Atlético María Juana vs. Platense El Porvenir de Reconquista y el Interzonal, Atlético de Rafaela vs. El Tala de Rosario.Libertad de Villa Trinidad vs. Ben Hur; CECI de Gálvez vs. Trebolense; Talleres de Villa Gobernador Gálvez vs. Sport Club Cañadense.Rivadavia Juniors vs. Sportsmen Unidos; Atlético San Jorge vs. Unión de San Guillermo y ADEO de Cañada de Gómez vs. Almafuerte de Las Rosas.