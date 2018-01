Unión de Sunchales goleó a Pilar

Unión llega en buena forma a su primer partido oficial de 2018, que será el viernes por la Copa Argentina ante Sportivo Las Parejas como visitante. Este sábado, el equipo dirigido por Adrián Tosetto goleó por 6 a 0 en el Polideportivo albiverde a Atlético Pilar, elenco que se prepara para comenzar el Federal C.Fue el único ensayo en la pretemporada, recordando que el conjunto sunchalense no realizó incorporaciones para este semestre, en el cual jugará la zona campeonato del Federal A.Los goles fueron convertidos por Martín Comachi en dos oportunidades, Facundo Cabral también dos ocasiones, Pablo Gaitán y Nicolás Vittarelli Góngora.Tosetto dispuso el siguiente once titular: Aguiar; López Alba, Yuste, Sola y Álvarez; Fernández, P. Gaitán, Cálgaro y Vittarelli Góngora; Cabral y Comachi. En el segundo tiempo ingresaron Misael Juárez, Lazzarini, C. Gaitán y Paiz.Pilar formó con Vecchi; Galeano, Ferrero, Rodríguez, Cardozo; N. Olivero, Fernández, Goró, Theler; L Vera y Cervantes.También jugaron los remanentes, en el caso de Unión el que será equipo liguista dirigido por Marcelo Milanesse, que se impuso por 1 a 0 con gol de Joaquín Alassia.