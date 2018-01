En dos años abrirán 141 hoteles en la Argentina: uno en Rafaela

Durante el transcurso de los próximos dos años, las cadenas hoteleras tienen previsto abrir en la Argentina 141 nuevos establecimientos, de los cuales 24 pertenecen a empresas de capital nacional, siendo uno de estos últimos el que la cadena cordobesa Amerian está construyendo en la esquina de bulevar Guillermo Lehmann y calle Carlos Pellegrini en nuestra ciudad, encontrándose en avanzado estado, aunque últimamente no fue observado el ritmo anterior en los trabajos de obra.Esta mención del hotel en Rafaela fue hecha por la nota aparecida ayer en el diario "Clarín" con la firma de Natalia Muscatelli, dando cuenta de esta importante cantidad de hoteles que se abrirán en la Argentina durante los siguientes dos años, muchos de ellos en avanzado estado de construcción. La nota en cuestión dice lo siguiente:"Después de pasar años con niveles de rentabilidad baja, el negocio hotelero, está dando señales de recuperación. Las cadenas nacionales apuestan a una mejora significativa a partir de este año, mientras se anuncian nuevas aperturas en el interior del país.Según un informe de InverTUR, se proyectan en el mediano plazo, unos 141 nuevos establecimientos, de los cuales 24 pertenecen a cadenas nacionales.La cadena Álvarez Argüelles, gerenciador de los tradicionales hoteles marplatenses Costa Galana e Iruña, tiene, en este momento, 11 hoteles a su cargo. Acaba de inaugurar dos hoteles en Salta y La Pampa, y está próxima a abrir otros dos: uno en Buenos Aires, frente a la plaza Vicente López, en Recoleta. Y otro, en las Cañitas."El edificio de Santa Rosa, se abre el próximo 31 de enero con el nombre de Unit y es de la mutual de Empleados de Comercio. Esta destinado tanto a viajeros corporativos como turistas", explica Héctor Arias, gerente de proyectos y desarrollo de la cadena. La compañía gerencia hoteles propios y de terceros. Actualmente cuatro son propios.Bajo el paraguas de la cadena, el negocio está estructurado alrededor de seis marcas. Costa Galana, en el segmento de lujo; Grand Brizo, de 4 estrellas superior, Brizo Hoteles, de 4 estrellas para el mundo corporativo; Collection, (hoteles clásicos, como el Iruña o Comahue, en Neuquén); la línea Esential, de 3 estrellas, con servicios acotados y la marca Flaat, un alojamiento, tipo apart con algunos servicios hoteleros y amenities.Además, entre las próximas aperturas, a fines de marzo, se sumará otro Grand Brizo, de 191 habitaciones, a 100 metros del Obelisco sobre la calle Cerrito, Y a mitad de año, otras 160 habitaciones en el Brizo Rosario que apunta más a los clientes corporativos.Según Arias, "si bien los ultimos años no fueron los mejores para la hotelería , hay un ligera recuperación desde el 2017, cuando la curva dejó de ser descendente", dijo. Por ser esta una actividad de mediano y largo plazo, debemos apostar a la recuperación que estamos viendo", dijo el empresario de la cadena que hoy está motorizando inversiones por U$S 70 millones.La cadena cordobesa Amerian, en tanto, prevé -en marzo- la apertura del Amerian Congreso Grand View, tras una inversión de $ 300 millones de un grupo coreano. Y también prevé inaugurar hacia abril, otro establecimiento de 37 habitaciones, bajo la marca Merit, en Iguazú y un Amerian en la ciudad de Rafaela. José Ramos, director de operaciones de Amerian comentó además, otros dos emprendimientos en marcha: un Amerian, en Lincoln, junto con la escuela de fútbol de Javier Mascherano y otro Merit, en Olavarría que estará terminado dentro de dos años. En este caso, la fórmula de la cadena pasa por adaptar a la idiosincrasia nacional la hotelería de alto nivel, con rentabilidad para los inversores".