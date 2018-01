Dakar: tras la jornada de descanso se reanudará hoy con La Paz-Uyuni

El jueves, 110 motos, 41 quads, 71 autos y 30 camiones han llegado a La Paz, en Bolivia, para la jornada de descanso, al término de una semana que se convirtió en una auténtica zaranda en las dunas de los desiertos peruanos.La carrera de las motos, dominada por el argentino Kevin Benavides, se presenta con un Top 10 concentrado en menos de treinta minutos. En coches, la lucha ha resultado más feroz: Stéphane Peterhansel se ha quedado, en parte, sin rivales, aunque le espera ahora un duelo con su compañero de equipo, Carlos Sainz, segundo en la clasificación general, dominada por Peugeot.en el primer tramo del Dakar 2018, soplan aires nuevos en la categoría. La particular secuencia de dificultades, con etapas de dunas extremadamente exigentes, le permitió destacarse a los grandes especialistas.Por ejemplo el vigente campeón, el británico Sam Sunderland, hasta padecer un traumatismo lumbar tras un aterrizaje demasiado violento, que le costó un nuevo abandono.Por su parte, Adrien van Beveren, que dejaba clara su presencia en sus dos primeras participaciones en el Dakar, logró aumentar su estatus en la semana peruana, que pasó, en parte, a la cabeza de la general.Al entrar en Bolivia, sin embargo, Van Beveren se vio destronado por Kevin Benavides, cuyo retorno está a la altura de las esperanzas puestas en él por los aficionados sudamericanos, encantados de ver, por primera vez en el historial, a un argentino liderar la categoría de motos.Y no faltan los perseguidores, numerosos y creíbles. KTM no tiró aún la toalla: Matthias Walkner (3º) muestra una regularidad ejemplar, mientras que Toby Price (5º) avanza con paso firme.el chileno Ignacio Casale empezó el rally como líder, con tres victorias de etapa consecutivas que hicieron cundir el pánico entre los rivales. El vigente campeón Sergey Karyakin, quizás demasiado ansioso por no ceder terreno, dejó la carrera con un brazo roto, mientras que Rafal Sonik debió abandonar a raíz de una fractura de tibia.Casale, a pesar de todo, no tendrá vía libre, puesto que los argentinos Jeremías González Ferioli y Pablo Copetti jugarán con ventaja en casa.por lo general, se comienzan a ver diferencias de tiempo en la segunda semana. Sin embargo, este año las dunas peruanas, implacables, echaron por tierra los sueños de triunfo de Nani Roma, Sébastien Loeb y Cyril Despres.Stephane Peterhansel, no obstante, es sólido puntero, seguido por Carlos Sainz, en lo que es hasta aquí un cómodo doblete de Peugeot; mientras que tuvieron inconvenientes que los retrasaron sus principales rivales de Toyota, el qatarí Nasser Al Attiyah y el sudafricano Giniel De Villers.en el Dakar, se plantean de vez en cuando algunas dudas sobre la capacidad de dominar de los Kamaz. Pero a mitad de la carrera, parecen haber quedado despejadas gracias al liderazgo de Eduard Nikolaev, el doble vencedor del Dakar.En esta ocasión, el ruso no se beneficia de la habitual fuerza colectiva que le suele garantizar su equipo. Todo lo contrario, ya que su escolta, el cordobés Federico Villagra, intentará darle pelea en el último tramo con el Iveco.El múltiple campeón argentino de Rally parece haber alcanzado la madurez suficiente para hacerle cosquillas al gigante ruso en la semana decisiva de la prueba, que justamente finalizará el próximo sábado en Córdoba.Hoy se reanudará el Rally Dakar 2018 con la disputa de la séptima etapa, que unirá a las ciudades bolivianas de La Paz y Uyuni.Deberán cubrirse 726 kilómetros, de los cuales 425 serán especiales, de acuerdo con el cronograma oficial que dio a conocer la organización de la carrera más exigente del calendario internacional.