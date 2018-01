"Rafaela es una ciudad ejemplar"

Se están graduando cada año en el país unos 20.000 abogados. En cambio sólo 5 ingenieros hidráulicos, 8 ingenieros nucleares. El país tiene una matrícula acompasada el siglo XIX no al siglo XXI.Los países que no adapten su capital humano al cambio tecnológico, quedarán postergados. Hay que mirar adelante y asumir la realidad.La mitad de los pibes que ingresaron a la Universidad sin ningún tipo de preparación previa después de estar un año en la Universidad no pudieron aprobar más que una materia. De 100 chicos que entran a la Universidad pública se gradúan apenas 28, y los otros 72 quedan en el camino".Sobre Rafaela lo que digo es que se trata de una ciudad ejemplar, siempre la admiré, tiene muchos méritos, es una síntesis de lo mejor de la inmigración y espíritu de innovación tecnológica".