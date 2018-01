Estudian nuevo torneo con plaza para la Sudamericana

"Queremos darle una plaza más en la Copa Libertadores y Sudamericana a los clubes argentinos”, expresó el presidente de AFA, ClaudioTapia en una entrevista en TyC Sports y empezó a blanquear esta idea de un nuevo torneo que hasta podría sentenciar a su fin o modificación total de la Copa Argentina.¿De qué se trata ese torneo? La Secretaría General trabaja en el bosquejo de un nuevo torneo que "invitará" a participar a los equipos de Primera división, de acuerdo a lo informado por el sitio www.doblemarilla.com.ar. La tensión entre AFA y Superliga no se siente a la altura de los máximos dirigentes ni explota mediáticamente por el nivel diplomacia con el cual se manejan Claudio Tapia y Mariano Elizondo.Sin embargo, en calle Viamonte nunca digirieron la emancipación de la máxima categoría y desde ese momento existe una tensa calma entre el Ascenso y los clubes de la elite. En este delicado ajedrez del fútbol argentino, las diferencias coyunturales entre Angelici y Tapia terminan operando como un contrapeso que evita que se desate una guerra entre AFA y Superliga.En tal sentido, la Secretaría General de la AFA prepara un proyecto para la temporada 2018/19 que incluye la creación de la Copa Federal, un viejo anhelo del Consejo Federal que plantea un torneo con representación de todas las provincias y todas las categorías del fútbol argentino. Con una oferta para su televisación sobre la mesa y otra prometida, pero que todavía no se materializó, la AFA cursará invitaciones a los clubes que integran la Superliga para impulsarlos a participar de un torneo oficial que, además, brindará una plaza de clasificación para la Copa Sudamericana o hasta la Libertadores.Ante la propuesta firme de la Superliga de crear una competencia "exclusiva" para sus clubes para la próxima temporada que podría incluir algunos invitados en un formato que imita a las copas de las ligas top de Europa, la AFA pretende primerear y establecer la Copa Federal en un proyecto integral que provocará la reformulación de todos los torneos de ascenso para la temporada 2018/19.A fin de lograr consenso en los clubes del interior, y con la promesa de cruces con los equipos más importantes de la Argentina, en los últimos tres meses se realizaron tres reuniones en la sala del Consejo Federal en el quinto piso de la AFA, aunque da la sensación que solo uno de los dos torneos tendrá lugar por motivos de calendario.Tapia y Elizondo, que acuerdan en un proyecto común con la vuelta de los visitantes luego del Mundial, tendrán que revitalizar esa diplomacia que los caracteriza y llevar al nivel de la acción y el consenso para que estos dos proyectos no deterioren las relaciones bilaterales que tienen ambas instituciones y hacer de la AFA y la Superliga dos instituciones fuertes y compatibles y no caer en disputas que las deterioren sustancialmente mientras se practica una puesta en escena.