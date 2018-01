El Rojo debuta frente a Gimnasia

MAR DEL PLATA, 13 (NA). - Independiente debutará hoy en el Torneo de Verano 2018 enfrentando a Gimnasia y Esgrima La Plata, en un partido que se disputará en la ciudad de Mar del Plata. El encuentro se llevará a cabo a partir de las 22:10 en el estadio José María Minella, contará con el arbitraje de Darío Herrera y será televisado en directo por Fox Sports.El conjunto de Avellaneda tiene dos caras nuevas para la próxima temporada: Brian Romero proveniente de Argentinos Juniors, y Emanuel Brítez, quien arribó a préstamo desde Unión de Santa Fe. En tanto, sufrió las bajas del defensor Nicolás Tagliafico que emigró al Ajax de Holanda y del mediocampista Nery Domínguez, quien se fue a Racing, mientras que Walter Erviti no será tenido en cuenta por el técnico Ariel Holan.El conjunto platense se quedó sin entrenador a fines de 2017 debido a que Mariano Soso decidió irse ante la negativa de contar con refuerzos de jerarquía y en su reemplazo la dirigencia de Gimnasia La Plata contrató a Facundo Sava. El flamante técnico tendrá su debut y aún no confirmó el equipo, en el cual no estaría Facundo Pereyra, la única cara nueva del "Lobo" que llegó proveniente del Necaxa de México.Las siguientes son las probables formaciones:Damián Albil; Gonzalo Asís, Alan Franco, Fernando Amorebieta, Gastón Togni; Fabricio Bustos, Diego Rodríguez, Maximiliano Meza; Leandro Fernández, Emmanuel Gigliotti y Martín Benítez. DT: Ariel Holan.Alexis Martín Arias; Facundo Oreja, Manuel Guanini, Omar Alderete, Lucas Licht; Fabián Rinaudo, Nicolás Colazo, Nicolás Dibble; Brahian Alemán, Matías Noble y Franco Niell. DT: Facundo Sava.SAN LORENZO ANTE ARGENTINOSSan Lorenzo buscará hoy su segundo triunfo en el Torneo de Verano 2018 cuando se enfrente a Argentinos Juniors en un partido que se llevará a cabo en el estadio del elenco azulgrana. El encuentro se jugará a las 18:00 en el estadio Pedro Bidegain en el Bajo Flores, será controlado por el árbitro Héctor Paletta e irá televisado en directo por la señal deportiva de cable Fox Sports.San Lorenzo viene de vencer a Defensa y Justicia por 3 a 0 en un partido que se disputó en Mar del Plata y, si bien el técnico Claudio Biaggio aún no confirmó el equipo, trascendió que podría colocar a varios de los titulares.El conjunto de La Paternal sorprendió en el mercado de pases al contratar a Lucas Barrios, quien será jugador de Argentinos Juniors por dos años y el club se adjudicó el 50% del pase del futbolista. En los próximos días Barrios se hará los estudios médicos y el lunes 15 de enero se sumará a la pretemporada de Argentinos que ya oficializó el regreso del goleador, quien debutó en 2003 con la camiseta del "Bicho".