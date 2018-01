Más preocupada por la obesidad que por el hambre en latinoamérica

MEXICO, 13 (AFP-NA). - La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) está más preocupada por el "alarmante" aumento de la obesidad en América Latina y el Caribe que por la falta de alimentos, dijo este viernes en México su director general, José Graziano da Silva."El gran reto que vemos en el tema de la alimentación no sólo en México, también en América Latina y El Caribe en general, es el tema de la obesidad, sobre todo en mujeres y niños (...) Se sufre más el problema de la obesidad que la falta de comida, del hambre tradicional", expresó Graziano en rueda de prensa en Ciudad de México.El director de la FAO explicó que el "comer mal" es también un problema de alimentación y advirtió que la llamada "fast food" (comida rápida) ha provocado una "epidemia" de consumo excesivo de sal, azúcar, grasas saturadas y frituras."El tema que buscamos con más fuerza (en la región) es controlar la obesidad favoreciendo una dieta saludable, y eso es diversificar la alimentación, comer mas frutas y legumbres", añadió."Una dieta que no es saludable, que no es sostenible y provoca efectos en la salud (...) como diabetes y problemas cardíacos", dijo.Según estudios de la FAO y de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 58% de los habitantes de América Latina y el Caribe están por encima del peso ideal. Bahamas, México y Chile son los que presentan la mayor problemática en ese sentido.