Los Pumas en el Seven de Viña

El Seleccionado de Argentina 7s ya se encuentra en suelo chileno en donde este fin de semana disputará el Seven de Viña del Mar, segunda etapa del Sudamerica Rugby 7s. El elenco entrenado por Lucas Borges arribó el jueves al país trasandino y en la víspera tuvo su único entrenamiento en el Colegio Mackay, de cara al debut de hoy ante Alemania, a las 12:40.Además del duelo contra los teutones, el elenco nacional se medirá con el combinado local a las 16:20, mientras que a las 19:40 finalizará su participación en el primer día de competencia, ante Canadá. “Esperamos jugar un buen rugby. Los objetivos a nivel resultado los iremos poniendo partido a partido, ya que somos un equipo que no nos sobra nada, pero que tenemos mucho para dar.”, expresó el capitán Lucas Belloto, formado en el club Huirapuca de Tucumán, quien a su vez agregó: “La experiencia de Punta del Este nos tiene que servir para seguir creciendo. Seguramente no era lo que esperábamos como resultado, pero hay puntos positivos que podemos sacar y debemos estar tranquilos y concentrados para mejorar este fin de semana en Viña del Mar.”En el marco del torneo que otorgará una plaza para el Mundial de San Francisco (Los Pumas 7s ya están clasificados), Argentina tendrá una nueva oportunidad para crecer en su juego, y mejorar su rendimiento tras lo realizado hace una semana en Punta del Este.