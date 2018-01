Medidas de seguridad en casas por vacaciones

Con la finalidad de prevenir hechos delictivos y disuadir las conductas de malvivientes que se encuentran al acecho de distracciones sobre todo en este tiempo de vacaciones, cuando muchas casas quedan vacías, la Unidad Regional V recomienda y exhorta a la población a extremar las medidas de seguridad en sus domicilios.Al ciudadano se recomienda que:* Mantenga puertas y ventanas con medidas de seguridad, incluso si se encuentra en la vivienda. Evite ventanas abiertas que expongan la morada y las pertenencias que se hallan en el interior. De esta forma evitará que el delincuente planifique una estrategia de robo.* Si habita un departamento, sea prudente con la apertura y cierre de puertas de uso común. Si hay portero o vigilancia, solicite que este no permita el ingreso de personas extrañas sin previo consentimiento.* Si va a ausentarse de su domicilio por tiempo prolongado, procure que un familiar o persona de confianza quede al cuidado de la propiedad. No deje mensajes en la puerta que indiquen su ausencia.* Tenga a mano llaves y/o control remoto de portones. Esto minimizará el tiempo de ingreso a su domicilio. Si posee portón automático, espere que cierre completamente antes de bajar del vehículo.* Ocúpese de que la numeración de su casa sea fácilmente visible de día y de noche, de modo que la Policía y los Servicios de Seguridad identifiquen el lugar rápidamente.Al comerciante se recomienda que:* Procure que las cerraduras en las puertas y ventanas del local sean fuertes y adecuadas para brindar la seguridad necesaria.* Permanezca alerta a cualquier actitud o situación sospechosa dentro del comercio, en los alrededores y muy especialmente en el horario de apertura y cierre.* Mantenga solo un mínimo de dinero en efectivo en la caja registradora del local.* Si posee sistema de alarma, verifíquelo con regularidad para determinar si funciona correctamente.* Asegúrese de tener un lugar donde clientes y empleados puedan depositar sus pertenencias durante el horario de atención al público.* Instale luz adecuada en el interior y exterior del local comercial. Una propiedad bien iluminada tiene menos interés para el malhechor.* Si al llegar a su propiedad encuentra la puerta forzada o abierta, no entre y comuníquese rápidamente con la Central de Emergencias 911 o a la dependencia policial más cercana.