Piden por la libertad de dos presos políticos

En la tarde de ayer realizaron una actividad integrantes del Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia en la esquina de bulevar Santa Fe y Pueyrredón de nuestra ciudad, en el marco de una movilización nacional que hubo ayer en Plaza de Mayo, con una volanteada con el objetivo de la concientización de los ciudadanos."Pedimos por la libertad de los presos políticos, dos militantes del Partido Obrero (César Arakaki y Dimas Ponce), que están presos en el penal de Marcos Paz, por haberse manifestado en las jornadas del 14 y 18 de diciembre contra la reforma previsional que es un saqueo claro al bolsillo de los jubilados. Se le niega la excarcelación y no hay un pedido de fuga porque ambos se presentaron a la Justicia y no hay peligro de entorpecer la investigación del aparato judicial", destacó Nicolás Ferreyra, dirigente del Partido Obrero y ex candidato a concejal en las elecciones del 22 de octubre pasado, en una entrevista con un cronista de LA OPINION.Y agregó: "Hay una escalada represiva contra la clase trabajadora que sale a pelear, que tiene tradición de lucha y quiere enfrentar este ajuste que el Gobierno quiere descargar sobre sus espaldas, con la colaboración de los gobernadores, de la burocracia sindical, de la CGT que ya ha pactado y redactado junto con el Gobierno la reforma laboral, que buscarán aprobar en el mes de marzo. Para ello han comprado 15 millones de balas de goma y 7.500 envases de gases lacrimógenos; esta escalada represiva ataca al Partido Obrero y a la izquierda, como fue la semana pasada con una amenaza de bomba en la Policía de Buenos Aires, que le atribuyen al PO pero no tiene nada que ver porque no son nuestros métodos. Tenemos 50 años y apuntamos a la movilización popular, la organización política de los trabajadores".-Sí. Acá hay una clara línea política del Gobierno de hacer pasar el ajuste, las reformas antiobreras a costa de cualquier cosa. Los días 14 y 18 de diciembre la Policía quiso desalojar a la movilización de la plaza (del Congreso) y hemos ejercidos nuestro legítimo derecho a manifestarnos en la protesta social, haciendo una defensa colectiva de esta represión a la que nos quisieron someter, terminando en un enfrentamiento con la Policía, que defiende los intereses de la clase social que gobierna para los ricos y la clase dominante. Ante una represión, vamos a responder con lo que tengamos a mano.-Pedimos la cárcel común para Miguel Etchecolatz, que hace poco le dieron la prisión domiciliaria, un genocida perverso de la dictadura y un asesino; en contrapartida los luchadores del movimiento popular están presos por salir a manifestarse en contra de estas reformas antipopulares. Justifican esta represión diciendo que nosotros somos los violentos, pero violencia es haber mentido sistemáticamente antes de las elecciones y no haber dicho la verdad sobre las reformas que se venían en contra de la condición de vida de los trabajadores: 3 aumentos de los combustibles, encarecen la canasta familiar, tarifazos, inflación.