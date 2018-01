EL TIEMPO DE

LOS RUMORES

Tal vez esto sea apenas un anticipo de lo que sucederá en todo este año y se intensificará el que viene cuando haya elecciones para renovar ejecutivos -intendente en el caso de Rafaela-, en materia de rumores políticos, aunque mejor sería calificarlos directamente de chismeríos. Es que se ponen a correr tantas cosas, se dicen tantas barbaridades, que como tales deben ser desechadas.

Por lo tanto, algunas versiones que resultan menores dentro de un contexto tan sobrecargado, pero que bien podrían tener algún viso de certeza, entonces también van a parar al canasto de desperdicios y sobrantes.

Pocas veces, o tal vez nunca antes, hubo un verano tan cargado de versiones políticas, en todos los niveles. Muchas vienen desde el ámbito provincial, otras tantas propias de Rafaela, lo cual debe por ahora tomarse como un preanuncio de lo que serán las elecciones de 2019.

Cuánto mejores eran aquellos veranos en que la actividad política se tomaba respiro y más que eso descanso, durante enero y febrero. Hoy en día en cambio, con esto de las redes, no hay nadie que pare, todos buscan adelantarse un paso y sacar ventajas, aunque a veces más que eso resulten retrocesos. ¿Alguien piensa que la gente está en otra cosa?

Una reflexión al tipo de Peter Sellers desde "el jardín": sembrar ahora quizás sea desperdiciar la semillas...

¿QUO VADIS

CONTIGIANI?

Lo siguiente es una reproducción de la columna política de Marona en La Capital del domingo, en cierta forma refrendando lo dicho en el párrafo anterior. Textual: "El nuevo escenario confundió al diputado Luis Contigiani, quien sorprendió con una serie de declaraciones que deberían preocupar al gobernador Miguel Lifschitz, salvo que las haya avalado bajo cuerda. Contigiani, a menos de un mes de asumir en su banca, ya se ganó los flashes al convocar a "polarizar" y al firmar el certificado de defunción de las opciones de "centro". ¿Quo vadis, Contigiani? Si Contigiani cree que la oposición terminará con Macri polarizando desde el otro extremo, se equivoca. Si no hay una conformación centrista multipropósito que, incluso, vaya ganando macristas desencantados, todo será más fácil para Cambiemos. En algunos medios nacionales ya vinculan con el peronismo al diputado electo por el Frente Progresista. El Colorado Contigiani no se esfuerza mucho en desmentirlo: en sus discursos nombró más veces a la peronista Alejandra Rodenas que a su mentor, el gobernador Lifschitz".

Sobre el tema, aún cuando siempre se tuvo una sensación de cercanía entre el socialismo y el kirchnerismo, en este caso y cuando hay que dejar las cosas en claro, prestamente salieron voces de ambos lados -y con mayor énfasis desde el socialismo- en rechazar de cuajo esa posibilidad de una alianza.

Claro que dentro del Frente Progresista las cosas no andan del todo bien, a pesar de los anuncios de relanzamiento y el reordenamiento profundo que se intento en Rosario. Es que el veto de 13 leyes por parte de Lifschitz surgidos de la Cámara que preside Bonfatti, dice mucho más que eso. Además, al arecer los diputados estarían dispuestos a buscar la mayoría especial que necesitan para rechazar el veto. Se daría una insólita disputa entre Ejecutivo y Legislatura.

DE SUELDOS Y

REEMPLAZOS

Lo que al principio pareció una tormenta que podía dejar secuelas, con esto del planteo de lo que ganan los concejales, al final fue bien aprovechado por Lalo Bonino, quien lo recibió a Quevedo en su despacho, le puso todos los recibos en sus manos y blanqueó una situación que siempre fue oscura. Incluso le sirvió para rectificar su propio dicho anterior de los 53 mil pesos, ahora sabiendo todo el mundo que un concejal gana entre 55 y 57 mil pesos de bolsillo -según adicionales-, pero que a las arcas públicas le cuestan 89.000 pesos cada uno, de donde se descuentan ganancias, obra social y aportes jubilatorios.

Lo que al principio fue un mal momento, al final Bonino, con buena cintura, lo convirtió en algo a su favor, aprovechando para decir que se había comenzado un tiempo de transparencia. Es que el reclamante Quevedo se retiró más que conforme e incluso algo emocionado por haber sido parte y protagonista de este hecho en el Concejo.

Para Bonino hubo más actividad de la prevista, pues ya lleva dos extraordinarias, además de otras actividades -como recibir hoy a la CGT- y además deberá reemplazar al intendente Castellano en esta segunda quincena de enero. Con lo cual, más allá que se trata de una formalidad, lo cierto es que la intendencia estará por unos días en poder de Cambiemos.

No es poco anticipo para lo que se viene en 2019. Algunos dicen que ya lo tenemos encima.

ENIGMA PULLARO

Tal cual, el ministro de Seguridad de la provincia Maximiliano Pullaro, es un verdadero enigma y no sencillo de descifrar. Nadie se explica cómo el gobernador Lifschitz lo mantiene en el cargo después de todo lo que dijo en las escuchas telefónicas que le grabaron, admitiendo serias anomalías en sus manejos. ¿Que las escuchas fueron ilegales? Es algo que nunca quedó de ese modo porque el juez que actuó en el caso terminó admitiendo que había autorizado esas escuchas, si bien trató luego de confundir diciendo que no tenía claro a quien se iba a escuchar. Pero más allá de toda esa cuestión, como la que se hizo después con los fiscales para que no vuelvan a entrometerse en las cuestiones del gobierno, lo que Pullaro dijo no tiene marcha atrás. Como tampoco cuando se le grabó diciendo que había que hacer un par de operativos de 15 minutos en Rafaela para que salgan las fotos en los diarios y "Castellano me deje de romper las pelotas". ¿Este es el ministro de Seguridad? Exactamente, y vaya a saber porque cuestiones, continúa en el cargo.

Y no sólo eso, sino que difundiendo encuestas y datos sobre los grandes avances que ha tenido el mayor nivel de seguridad en toda la provincia, como bajaron los homicidios y los delitos. Lo más reciente es que fue a la Nación para exponer allí lo bien que anda todo en Santa Fe en materia de seguridad.

¿Usted no lo cree? Pues es de esa manera. El Frente Progresista quiere recomponerse luego del revés electoral de octubre, pero sin dudas este no es el mejor camino. Más con la seguridad, principal preocupación de la gente.